Sea of Thieves: il gioco da tavolo potrebbe essere in arrivo

Il gioco da tavolo di Sea of Thieves potrebbe essere presto annunciato da Steamforged Games. Lo si è capito da un tweet pieno di elementi che suggeriscono la collaborazione con Rare pubblicato dal produttore stesso.

Steamforged Games è un noto produttore di giochi da tavolo di alta qualità, che in tempi recenti sta lanciando molti prodotti legati ai videogiochi, tra i quali Dark Souls, Elden Ring, Gears of War, Monster Hunter World e Resident Evil.

Nelle ultime ore ha anticipato un nuovo progetto su Twitter, senza svelarne il nome, ma lasciando alcuni indizi abbastanza chiari, che hanno subito fatto puntare il dito verso il gioco di Rare.

Come potete vedere, nel tweet si parla di una nuova avventura, viene messo il jolly roger (la bandiera dei pirati) come emoji e si trova scritta la parola "Sea" con l'iniziale maiuscola in una riga in cui si parla di viaggi per mare. Inoltre l'immagine allegata, a parte mostrare il logo del produttore, ha come sfondo una mappa con indicati alcuni luoghi di Sea of Thieves: Crooked Masts, Old Faithful Isle, Kraken Watchtower e Shipwreck Bay.

Insomma, difficile pensare che sia tutto frutto del caso. Del resto questa non sarebbe nemmeno la prima volta che Sea of Thieves diventa un gioco da tavolo, visto che esiste in versione Monopoli. In questo caso, però, dovrebbe trattarsi di un prodotto originale, come tutti quelli di Steamforge. Staremo a vedere quando sarà presentato ufficialmente.