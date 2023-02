UFO Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi, il primo trailer di gameplay mostra il gioco in azione

L'editore francese Microids ha finalmente mostrato il gameplay di UFO Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi, questo il titolo definitivo del nuovo gioco dedicato a Goldrake di Go Nagai, con un trailer ricco di azione, che trovate qui di seguito.

Contestualmente sono state pubblicate anche alcune immagini, che abbiamo raccolto nella galleria sottostante:

Aperte anche le prenotazioni delle edizioni standard del gioco, con quelle della Limited Edition e della Collector's Edition che seguiranno nei prossimi tempi con tutti i dettagli del caso.

Leggiamo altre informazioni tratte dal comunicato stampa:

UFO Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi seguirà il primo arco narrativo della serie anime, dando ai giocatori la possibilità di rivisitare i momenti più iconici di questa epica avventura. I fan della serie saranno entusiasti di sapere che il gioco conterrà i memorabili temi musicali dell'anime, riorchestrati per un'esperienza ancora più coinvolgente. Questi temi musicali sono stati una parte cruciale del successo dell'anime e ora i giocatori potranno goderseli in maniera interattiva.

A proposito di UFO Robot Goldrake - Il banchetto dei lupi:

Basato sul famoso anime adattato dal manga UFO Robo Goldrake di Go Nagai, questo nuovo gioco d'azione garantirà ai giocatori nostalgici la possibilità di giocare nei panni di Duke Fleet e del suo fantastico robot e vivere avventure epiche. Un'opportunità unica per tuffarti a capofitto in un iconico universo della cultura pop pieno di coraggio, tradimenti e battaglie sensazionali!

La serie animata di culto è stata una delle prime esportazioni di successo dell'animazione giapponese alla fine degli anni '70. Ricordiamo tutti le iconiche battaglie e le armi del Goldrake usate per sconfiggere le forze di Re Vega, impegnato a lanciare attacchi sulla Terra dalla sua base segreta nascosta sul lato oscuro della luna. Siete pronti per un ritorno leggendario?

UFO Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi è stato sviluppato dallo studio di sviluppo francese Endroad, composto da sviluppatori esperti che hanno precedentemente lavorato presso Ubisoft o Amplitude Studios. In aggiunta, Philippe "Golgoth71" Dessoly, veterano di Ocean Software (dove ha iniziato nel 1989) e artista ufficiale di Goldrake da cinque anni, contribuirà anche a sostenere gli sforzi creativi sullo stile artistico del gioco.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che UFO Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi sarà disponibile nel corso del 2023 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.