Hi-Fi Rush è stato uno dei lanci di maggior successo di Bethesda e Xbox degli ultimi tempi

A margine della notizia dell'addio di Shinji Mikami a Tango Gameworks è emerso anche che Hi-Fi Rush è stato uno dei lanci di maggior successo di Xbox e Bethesda degli ultimi tempi.

A scriverlo nell'email con cui ha spiegato ai dipendenti dell'abbandono di Mikami è stato Todd Vaughn, il vice presidente anziano di Bethesda, che ha definito l'action ritmico come "uno dei lanci di maggior successo di Bethesda e Xbox degli ultimi anni", aggiungendo inoltre che il gioco ha "generato un momentum positivo per gli affari di Tango."

Purtroppo non ha fornito dati numerici per quantificare il successo di Hi-Fi Rush, ma si tratta comunque di un'informazione interessante perché mette nero su bianco quanto in realtà in molti avevano già intuito, dando inoltre una prospettiva più ampia sul gioco stesso, che a questo punto potrebbe diventare il primo capitolo di una serie.

Inoltre, è probabile che Hi-Fi Rush sia andato meglio di Ghostwire: Tokyo, lanciato nel 2022 solo su PS5 e PC, di cui Vaughn non fa menzione.

Hi-Fi Rush è stato lanciato a sorpresa durante l'evento di presentazione dei giochi di Microsoft di fine gennaio, generando moltissimo rumore in rete. Se volete più informazioni sul gioco, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.