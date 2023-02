Mega Drive: libro reso gratuito dopo che l'editore ha ricevuto una querela da SEGA

Il libro Mega Book Collection Digital Book, dedicato alla storia del SEGA Mega Drive, è stato reso completamente gratuito, dopo che l'editore Greyfox Books ha ricevuto una querela da parte di SEGA, atta a bloccarne la pubblicazione. A darne l'annuncio è stato Darren Doyle, il fondatore della piccola casa editrice, che ha definito il libro un atto d'amore che spera sia gradito dai lettori.

Quindi, pur non guadagnandoci nulla, ha deciso di pubblicarlo in formato PDF senza chiedere soldi, per non incorrere nelle ire della multinazionale giapponese.

Per scaricare Mega Book Collection Digital Book potete andare sulla sua pagina ufficiale.

Da notare che volendo è possibile fare una donazione a Greyfox Books tramite Paypal (i riferimenti sulla pagina del download) per ricompensare Doyle per il lavoro svolto. Immaginiamo che per un editore così piccolo l'impossibilità di vendere il libro rappresenti una grossa perdita.

Mega Book Collection Digital Book non è il primo libro di Grayfox Books, cui dobbiamo i volumi "Atari: a Visual History" e "Coin-Op: The Arcade Guide", simili nella filosofia al più recente. Quest'ultimo è stato finanziato tramite una campagna Kickstarter, che ha evidentemente attirato l'attenzione di Sega. Secondo alcuni la causa legale non avrebbe ragione d'esistere, ma come spesso accade, le piccole realtà che si occupano di retro gaming non possono permettersi di dare battagli in tribunale a un colosso simile e, quindi, preferiscono recedere senza fare storia.

Mega Book Collection Digital Book è formato da 290 pagine a colori che celebrano la console a 16-bit di SEGA, con tutti i suoi add-on (quindi Sega MegaCD e Sega 32X).