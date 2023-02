Zelda: Tears Of The Kingdom, pubblicità ufficiale mostra un dettaglio inedito della Master Sword

Una pubblicità ufficiale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pubblicata nell'ultimo numero della rivista Famitsu ha mostrato un dettaglio inedito sulla Master Sword che intrigherà sicuramente i fan della serie.

Attenzione, perché qui di seguito daremo una piccola anticipazione su The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Trattandosi di materiale ufficiale è inevitabile farlo, ma se non volete sapere niente di niente prima di averci giocato, fuggite pure in altri lidi.

L'immagine della pubblicità mostra una versione corrotta della Master Sword. C'è anche una didascalia che dice: "La Master Sword, che ha accompagnato Link in tutte le sue avventura, subirà una grossa trasformazione nel nuovo episodio della serie The Legend of Zelda."

Da notare come la pubblicità faccia anche una veloce storia della Master Sword, includendo alcuni dei capitoli maggiori della serie dal 1991 a The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

La notizia non sconvolgerà molto quelli che hanno seguito finora il gioco, dato ciò che si è visto nei trailer ufficiali.

Per scoprire cosa ne è stato della Master Sword non rimane che attendere l'uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che avverrà il 12 maggio 2023 in esclusiva su Nintendo Switch, al prezzo di 69,99€.