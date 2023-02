PS5 standard con God of War Ragnarok disponibile su Amazon Italia oggi, 23 febbraio 2023

Tramite Amazon Italia è di nuovo possibile acquistare una PS5 in bundle con God of War Ragnarok (l'offerta attualmente è valida solo per gli abbonati ad Amazon Prime). Il prezzo è come sempre 619.99€. Potete trovare la console a questo indirizzo.

Il bundle è disponibile al momento della scrittura per l'acquisto immediato, ma, come già detto, solo per gli iscritti ad Amazon Prime. Il tutto è venduto e spedito da Amazon. Ovviamente non vi sono sovrapprezzi, oltre al costo della console e del gioco.

Questo bundle include una PS5 standard. In altre parole è il modello con il lettore ottico, quindi potete utilizzare tutti i dischi per PS4 e PS5, oltre che i giochi digitali. La copia di God of War Ragnarok include in questo pacchetto è digitale, ovvero un codice da riscattare tramite il PlayStation Store (è necessario usare un account o crearne uno gratuitamente se non lo si possiede).

