PlayStation VR2, un trailer presenta i giochi disponibili al lancio del visore

PlayStation VR2 ha fatto il proprio debutto nei negozi nella giornata di ieri, 22 febbraio, e Sony ha pensato bene di pubblicare un trailer per presentare i giochi disponibili al lancio del nuovo visore per la realtà virtuale da collegare a PS5.

La carrellata include ovviamente i titoli di cui abbiamo parlato nello speciale sui giochi migliori disponibili al lancio di PlayStation VR2, con Horizon Call of the Mountain e gli aggiornamenti per Resident Evil Village, Gran Turismo 7 e No Man's Sky.

Non manca tuttavia una parte del video dedicata alle produzioni in arrivo quest'anno, che includono i vari The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution, la riedizione dello sparatutto Firewall, l'horror game su binari The Dark Pictures: Switchback VR, l'action medievale Behemoth e altri ancora.

Per tutti i dettagli sul visore Sony, dalle caratteristiche tecniche alla disponibilità, dal software ai suggerimenti su come utilizzare al meglio il dispositivo, date un'occhiata alla nostra guida definitiva a PlayStation VR2.