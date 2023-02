Hogwarts Legacy: Denuvo violato, iniziano a circolare le copie pirata con anche i contenuti PS5

Anche la protezione di Hogwarts Legacy è stata violata. Si tratta della famigerata v17 di Denuvo, che aveva retto per molti mesi agli assalti dei pirati di tutto il mondo. Ciò significa che stanno iniziando a circolare copie pirata del gioco. Interessante il fatto che comprendano anche quei contenuti che in realtà sarebbero esclusivi per la versione PS5 del gioco, ma che in realtà sono presenti in tutte le versioni, dove sono semplicemente bloccati. Oltre al danno anche la beffa, verrebbe da dire.

Naturalmente non vi forniremo link da cui scaricare le copie illegali di Hogwarts Legacy, ma ne approfittiamo per riportare un dettaglio interessante. L'autore o autrice (si fa chiamare Empress) del crack ha infatti usato la nota di rilascio per lasciarsi andare a uno sfogo pro J.K. Rowling, imbastendo la solita retorica anti cultura woke, equiparata a una dittatura, con tanto di offese omofobe, che non possiamo riportare, e deliri (non sapremo come altro definirli) su uomini che si credono donne sentendosi inferiori a queste ultime.

Il paradosso del caso è abbastanza chiaro, visto che il o la cracker si è dichiarato/a a favore delle posizioni della Rowling, ma ha deciso comunque di minarne gli affari piratando Hogwarts Legacy e dando così accesso al gioco a chiunque voglia giocarci senza finanziarla, lì dove chi si è dichiarato contrario ha chiesto un boicottaggio del gioco che non ha sortito grossi effetti. Inoltre, per quanto la scrittrice abbia espresso posizioni riconosciute come transfobiche, difficilmente crediamo che ammetterebbe l'uso del linguaggio usato dal nostro/a cracker, decisamente violento.