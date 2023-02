PlayStation VR2, la guida definitiva al visore per la realtà virtuale di PlayStation 5

Oggi è il giorno di PlayStation VR2: il nuovo, sofisticato visore per la realtà virtuale prodotto da Sony per i possessori di PS5 fa il proprio debutto nei negozi, promettendo un'esperienza mai così coinvolgente ed emozionante grazie a specifiche tecniche di alto livello e a una line-up di lancio solida e interessante, in cui trovano posto tanti giochi differenti. Quali sono le caratteristiche di questo dispositivo? Quanto costa e cosa serve per utilizzarlo? Esistono dei bundle? Quanti titoli sono disponibili già a partire da oggi, e quali sfruttano al meglio le capacità del visore? Si può risolvere l'annoso problema del motion sickness? Come si configura l'apparecchio? Parleremo di questo e altro nella nostra guida definitiva a PlayStation VR2.

L'annuncio ufficiale PlayStation VR2, visore e controller Annunciato esattamente due anni fa, PlayStation VR2 è stato presentato inizialmente da Hideaki Nishino, senior vice president della divisione Platform Experience presso Sony Interactive Entertainment. "Oltre quattro anni fa abbiamo lanciato PlayStation VR per offrire un nuovo modo di giocare su PS4, donare agli utenti un maggiore senso di presenza e un maggiore grado di coinvolgimento rispetto ai giochi tradizionali", ha scritto ai tempi Nishino. "In questo lasso di tempo abbiamo visto esperienze fantastiche, che hanno spinto in avanti il genere dei giochi in realtà virtuale, fra cui prodotti acclamati come Astro Bot Rescue Mission, Tetris Effect, Blood & Truth, Moss, Beat Saber e Resident Evil 7 biohazard. Inoltre abbiamo sperimentato alcune di queste esperienze in forma migliorata su PS4 Pro e PS5. "Oggi sono felice di rivelare che il nostro sistema VR next-gen arriverà su PlayStation 5, consentendovi di fruire dell'esperienza di intrattenimento definitiva, con sostanziali passi in avanti sul piano delle performance e dell'interazione. I giocatori potranno godere i un'immersività ancora maggiore una volta indossato il visore. Continueremo a innovare con il nostro sistema VR di modo che gli utenti possano sperimentare nuove esperienze peculiari, sinonimo di PlayStation." "Prenderemo ciò che abbiamo imparato dal lancio di PlayStation VR su PS4 per sviluppare una tecnologia che migliori tutti gli aspetti, dalla risoluzione al campo visivo, dal tracking agli input. Si collegherà con PS5 utilizzando un unico cavo, così da semplificare il setup e migliorare l'accessibilità, pur offrendo un'esperienza visivamente di alta fedeltà." PlayStation VR2 in una foto reale "Una delle novità di cui siamo più entusiasti è il nuovo VR controller, che incorporerà alcune delle feature principali del DualSense, il tutto con un grande focus sull'ergonomia. Si tratta tuttavia solo di uno degli esempi della tecnologia avanzata che stiamo sviluppando per concretizzare la nostra visione e dare vita a una nuova generazione di giochi ed esperienze in realtà virtuale." Contestualmente all'annuncio, Jim Ryan ha dichiarato: "Crediamo nella realtà virtuale e siamo stati molto felici dei risultati ottenuti finora da PlayStation VR, dunque penso che faremo ottimi affari anche con il nuovo sistema VR per PS5. In più vediamo questa nuova iterazione come qualcosa di potenzialmente grande e molto importante."

Caratteristiche tecniche PlayStation VR2, il render ufficiale Le caratteristiche tecniche ufficiali di PlayStation VR2 sono state rivelate alcuni mesi dopo l'annuncio, che come abbiamo appena visto aveva introdotto per sommi capi quelle che sarebbero state le tecnologie impiegate per il nuovo visore. Il dispositivo utilizza un display OLED con risoluzione 2400 x 2400 pixel per occhio, una frequenza di aggiornamento che va dai 90 a 120 Hz e un campo visivo di circa 110 gradi. Il visore include un set di sensori di movimento, fra cui quattro videocamere più due di tracciamento per singolo occhio, un sistema di feedback, un microfono incorporato e, come detto, un collegamento tramite un unico cavo USB-C. Per quanto riguarda invece i controller Sense, montano sensori di movimento, grilletti adattivi e feedback aptico, batteria ricaricabile e connettività Bluetooth. Scheda tecnica PlayStation VR2 Display - OLED

- OLED Risoluzione - 2000 x 2040 per occhio

- 2000 x 2040 per occhio Frequenza di aggiornamento - 90Hz, 120Hz

- 90Hz, 120Hz Distanza tra le lenti regolabile

Campo visivo - Circa 110 gradi

- Circa 110 gradi Sensori di movimento - Six-axis motion sensing system (giroscopio su tre assi, accelerometro su tre assi)

- Six-axis motion sensing system (giroscopio su tre assi, accelerometro su tre assi) Attachment Sensor - IR Proximity sensor

- IR Proximity sensor Videocamere - Quattro videocamere sul visore e una videocamera trackingIR per occhio per il tracciamento dei controller

- Quattro videocamere sul visore e una videocamera trackingIR per occhio per il tracciamento dei controller Feedback - Vibrazione sul visore

- Vibrazione sul visore Collegamenti - Collegabile a PS5 tramite attacco USB Type-C

- Collegabile a PS5 tramite attacco USB Type-C Audio - Input: Microfono incorporato / Output: jack per cuffie stereo

- Input: Microfono incorporato / Output: jack per cuffie stereo Supporto al Foveated Rendering Scheda tecnica Controller Sense Pulsanti - [Destro] - Pulsante PS, Pulsante Opzioni, Pulsanti Azione (Cerchio / Croce), Pulsante R1, Pulsante R2, Stick di destra / Pulsante R3 - [Sinistro] Pulsante PS, Pulsante Create, Pulsanti Azione (Triangolo / Quadrato), Pulsante L1, Pulsante L2, Stick di sinistra / Pulsante L3

- [Destro] - Pulsante PS, Pulsante Opzioni, Pulsanti Azione (Cerchio / Croce), Pulsante R1, Pulsante R2, Stick di destra / Pulsante R3 - [Sinistro] Pulsante PS, Pulsante Create, Pulsanti Azione (Triangolo / Quadrato), Pulsante L1, Pulsante L2, Stick di sinistra / Pulsante L3 Movimento / Tracciamento - Sensori di movimento - Six-axis motion sensing system (giroscopio su tre assi, accelerometro su tre assi) - Sensore capacitivo: Finger Touch DetectionIR LED: tracciamento della posizione

- Sensori di movimento - Six-axis motion sensing system (giroscopio su tre assi, accelerometro su tre assi) - Sensore capacitivo: Finger Touch DetectionIR LED: tracciamento della posizione Feedback - Trigger Effect (su R2/L2), Feedback aptico (da un singolo attuatore per unità)

- Trigger Effect (su R2/L2), Feedback aptico (da un singolo attuatore per unità) Porta - USB Type-C

- USB Type-C Bluetooth - Ver5.1

- Ver5.1 Batteria - Tipo: batteria ricaricabile integrata al litio

Configurazione PlayStation VR2 viene indossato dal nostro Pierpaolo Greco PlayStation VR2 include nella propria confezione tutto l'occorrente per utilizzare il visore, a parte ovviamente la PS5 a cui collegarlo, di cui dovrete già essere in possesso. Il setup è decisamente immediato: basta connettere il dispositivo alla console tramite il cavo USB-C in dotazione, quindi accendere entrambi gli apparecchi e seguire le istruzioni a schermo per effettuare la configurazione. Il sistema vi comunicherà a un certo punto di indossare il visore, che come l'originale PlayStation VR è dotato di una regolazione che allontana la visiera dalla struttura centrale del casco al fine di consentirvi di posizionarlo in maniera confortevole prima di "chiuderlo". Dopodiché dovrete muovere leggermente il display fino a mettere perfettamente a fuoco le immagini visualizzate, anche qui come con l'originale PS VR. PlayStation VR2, il dettaglio degli auricolari Arriverà quindi il momento delle calibrazioni, che permetteranno a PlayStation VR2 di stabilire i confini dell'area di gioco sulla base di tre differenti modalità: Seduto, In Piedi e Stanza Intera. Come suggeriscono queste parole, avrete modo di gestire gli spazi in base al luogo in cui vi trovate, alle vostre esigenze specifiche e all'esperienza che desiderate fare, visto che ogni gioco vi permetterà di sfruttare il visore con ognuno di questi tre stili. Infine dovrete impostare il tracciamento oculare, ovverosia l'Eye Tracking: la sofisticata tecnologia che controlla il comportamento dei nostri occhi durante le sessioni di gioco per capire in che direzione stiamo guardando, quando sbattiamo le palpebre e, in generale, come stiamo utilizzando i nostri occhi così da reagire di conseguenza a seconda del software: una funzione dotata indubbiamente di grandi potenzialità.

Giochi Horizon Call of the Mountain, una sequenza in barca Abbiamo dedicato uno speciale ai giochi migliori disponibili al lancio di PlayStation VR2, selezionando undici titoli da una line-up che ne include in totale quarantanove, fra nuove uscite e aggiornamenti. Questi ultimi rappresentano probabilmente la parte più pregiata del software d'esordio del visore, visto che vanno a sbloccare per intero la modalità in realtà virtuale all'interno di prodotti di grande spessore come Gran Turismo 7, Resident Evil Village e No Man's Sky. Non mancano tuttavia esperienze completamente inedite come quella descritta nella recensione di Horizon Call of the Mountain, lo spin-off ambientato nel mondo di Aloy in cui tuttavia controlliamo un nuovo personaggio, Ryas: un ex guerriero dei Carja delle Ombre determinato a fare ammenda per il proprio passato, a cui viene affidato un pericoloso incarico che lo vedrà affrontare numerose insidie e ovviamente orde di pericolose Macchine. La line-up di lancio di PlayStation VR2 After the Fall (Vertigo Games)

Altair Breaker (Thirdverse)

Before Your Eyes (Skybound Interactive, finestra di lancio)

Cave Digger 2: Dig Harder

Cities VR (Fast Travel Games)

Cosmonious High (Owlchemy)

Creed Rise to Glory: Championship Edition (Survios, finestra di lancio)

The Dark Pictures: Switchback (Supermassive, finestra di lancio)

Demeo (Resolution Games)

Drums Rock (Garage 51)

Dyschronia: Chronos Alternate (MyDearest Inc., Perp Games)

Fantavision 202X (Cosmo Machia, Inc.)

Garden of the Sea (Neat Corporation)

GORN (Devolver Digital, finestra di lancio)

Gran Turismo 7 (aggiornamento gratuito per la versione PS5 di GT7)

Horizon Call of the Mountain (Firesprite, Guerrilla)

Job Simulator (Owlchemy)

Jurassic World Aftermath (Coatsink)

Kayak VR: Mirage (Better Than Life)

Kizuna AI - Touch the Beat! (Gemdrops, Inc.)

The Last Clockwinder (Pontoco/Cyan Worlds)

The Light Brigade (Funktronic Labs, l'acquisto include entrambe le versioni PS VR e PS VR2)

Moss 1 e 2 Remaster (Polyarc)

NFL Pro Era (StatusPro, Inc., aggiornamento gratuito su PS VR2)

No Man's Sky (Hello Games, finestra di lancio)

Nock (Normal VR LLC)

Pavlov VR (Vankrupt)

Pistol Whip (Cloudhead, aggiornamento gratuito su PS VR2)

Puzzling Places (Realities.io, aggiornamento gratuito)

Ragnarock (WanadevStudio)

Resident Evil Village (Capcom, aggiornamento gratuito per la versione PS5 di RE Village)

Rez Infinite (Enhance)

RUNNER (Truant Pixel, LLC)

Song in the Smoke (17 Bit)

STAR WARS: Tales from the Galaxy's Edge (ILMxLAB)

Startenders: Intergalactic Bartending (aggiornamento gratuito su PS VR2)

Swordsman VR (Sinn STUDIO Inc., aggiornamento gratuito su PS VR2 fino a maggio 2023)

Synth Riders (Kluge Interactive, aggiornamento gratuito su PS VR2)

The Tale of Onogoro (Amata K.K)

Tentacular (Devolver)

Tetris Effect (Enhance)

Thumper (Drool LLC)

Townsmen VR (HandyGames)

Unplugged: Air Guitar (Vertigo Games)

Vacation Simulator (Owlchemy)

The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution (Skydance, finestra di lancio)

What the Bat? (Triband)

Zenith: The Last City (Ramen VR, aggiornamento gratuito su PS VR2)

Zombieland: Headshot Fever Reloaded (XR Games)

Motion sickness PlayStation VR2, le lenti all'interno della visiera Come certamente saprete, ci sono persone particolarmente sensibili alle esperienze in realtà virtuale, che sperimentano talvolta la cosiddetta motion sickness: l'inevitabile senso di nausea che compare quando il nostro cervello non trova correlazione fra ciò che i nostri occhi vedono e quello che è l'effettivo movimento del corpo, specie nel momento in cui c'è di mezzo lo spostamento nello spazio. Si tratta di una sensazione parecchio sgradevole e sorprendentemente diffusa, che non a caso gli sviluppatori hanno provato a tamponare inserendo nei giochi sistemi di movimento indiretti, vedi ad esempio il classico teletrasporto. Ci sono tuttavia dei trucchi per evitare il motion sickness su PlayStation VR2, che abbiamo illustrato in un apposito speciale e che potrebbero aiutarvi a ridurre questi sintomi. Si parte ovviamente da una corretta regolazione del visore, fondamentale per evitare fenomeni legati alla mancata messa a fuoco di determinati elementi, per arrivare a un approccio che ci introduca progressivamente a questo tipo di attività, aumentando il minutaggio con grande cautela, facendo delle pause e ricordandosi di respirare nel modo giusto. Dopodiché ci sono alcune accortezze relative al movimento, che non dovrebbe mai essere brusco e che, come detto, può essere supportato da meccaniche come quella del teletrasporto per tagliare la testa al toro e diminuire sensibilmente qualsiasi rischio di motion sickness. Naturalmente in caso di problemi tecnici con uno specifico titolo, legati ad esempio alla consistenza del frame rate, il suggerimento è di cambiare gioco e/o attendere un aggiornamento risolutivo.