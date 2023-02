Star Wars Jedi: Survivor, dettagli su open world, enigmi e altro nel primo provato

IGN ha pubblicato il primo provato in esclusiva di Star Wars Jedi: Survivor, da cui emergono dettagli sull'open world del titolo sviluppato da Respawn Entertainment, sugli enigmi presenti al suo interno ma anche su oggetti estetici, design della mappa e altro ancora.

In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 28 aprile, Star Wars Jedi: Survivor è stato finora protagonista di un ampio coverage da parte della testata americana, che ha pubblicato svariati video di gameplay per illustrare le novità e le meccaniche di questo atteso sequel.

Il giornalista Mitchell Saltzman ha confermato nell'hands-on che la formula adottata per il primo episodio, con le sue contaminazioni soulslike, viene riproposta anche in Survivor e arricchita sotto vari aspetti, fra cui naturalmente l'elemento dell'esplorazione e gli scenari open world alternati ad altri dalla struttura lineare.

Viene analizzato in particolare lo scenario del pianeta Kobo, definito enorme ma molto ben gestito da un'interfaccia che indica in maniera puntuale i punti di interesse e la presenza di eventuali missioni che non abbiamo ancora affrontato nel corso della campagna.

C'è inoltre un ampio spazio per gli enigmi ambientali, che si basano sull'uso della Forza e che, a quanto pare, ricordano da vicino quelli visti in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il che ne testimonia la validità.