Call of Duty su Nintendo Switch? Daniel Ahmad ci scherza su, ma il problema esiste

"Vedo un sacco di persone nei commenti preoccupate dal fatto che Call of Duty: Modern Warfare 2 possa mai girare su Nintendo Switch. Penso in realtà che possano convertirlo con facilità, specie considerando che funziona già a meraviglia su PS3 e Xbox 360", ha scritto l'analista Daniel Ahmad, facendo una battutona relativa al possibile arrivo dello sparatutto sulla console ibrida giapponese.

Il riferimento di Ahmad è ovviamente al fatto che Modern Warfare 2 si pone come il remake di un episodio pubblicato originariamente nel 2009, disponibile appunto su PS3 e Xbox 360, ed è chiaramente quella la versione che girerebbe senza alcun problema sull'hardware di Switch, mentre ci sono parecchi dubbi sulla fattibilità di una conversione del rifacimento.

Il noto analista ha voluto scherzare sull'annuncio dell'accordo decennale fra Microsoft e Nintendo, ma non c'è dubbio che il problema esista e promettere una parità di contenuti e funzionalità in questo momento è parso un pochino azzardato.

Naturalmente il discorso potrebbe essere completamente diverso laddove questo lungo accordo parta in concomitanza con il debutto di un eventuale Super Nintendo Switch (quanto sarebbe bello questo nome?) o Nintendo Switch 2 o qualsiasi sia il modo in cui la casa di Kyoto chiamerà la sua prossima console.

Ecco, in un frangente simile è facile immaginare un certo tipo di scalabilità della grafica che, in combinazione con tecnologie di upscaling come il DLSS, potrebbe effettivamente consentire ad Activision di portare i prossimi capitoli di Call of Duty anche sulle piattaforme Nintendo senza ricorrere al cloud e senza deprimere al massimo risoluzione e frame rate.