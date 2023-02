Dota 2: Valve ha usato una trappola per scovare 40.000 bari del gioco e li ha banditi

Valve ha svelato di aver bandito 40.000 account di giocatori di Dota 2, accusati di essere dei bari. La parte interessante è il modo in cui ha trovato questi "cheater": usando una trappola inserita nel codice di gioco.

Valve spiega: "Abbiamo rilasciato una patch non appena abbiamo capito il metodo utilizzato da questi cheat. L'aggiornamento conteneva una trappola: una sezione di dati all'interno del client di gioco che non sarebbe mai stata letta normalmente, ma poteva essere letta da tali exploit. Ciascuno degli account bannati oggi viene letto da quest'area "segreta" nel client, il che ci dà la certezza che ogni ban sia stato meritato."

"Mentre la battaglia contro gli imbroglioni e gli sviluppatori di trucchetti spesso si svolge nell'ombra, abbiamo voluto rendere visibile questo esempio e usarlo per chiarire la nostra posizione: se stai eseguendo un'applicazione che legge i dati dal client di Dota mentre giochi, il tuo account sarà bandito in modo permanente dal gioco di Dota. Ciò include anche i giocatori professionisti, che saranno banditi da tutti gli eventi competitivi di Valve."

Aggiunge anche "vorremmo ringraziare coloro che hanno offerto il loro tempo e le loro energie per aiutarci a risolvere questo problema. Da tutti coloro che hanno segnalato un giocatore sospetto durante le partite, a coloro che hanno esaminato i casi della Sorveglianza in cui è stato osservato questo comportamento. Grazie per aver contribuito a rendere Dota un'esperienza migliore per tutti."