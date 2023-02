EVO 2023, la line-up completa dei giochi presenti all'evento eSport

La Evolution Championship Series ha annunciato la line-up completa dei giochi che saranno presenti all'EVO 2023, la nuova edizione dell'evento eSport dedicato agli appassionati di picchiaduro, che si svolgerà dal 4 al 6 agosto 2023 presso il Mandalay Bay Resort and Casino di Las Vegas, in Nevada.

Dragon Ball FighterZ (quarta volta all'EVO)

Guilty Gear: Strive (seconda volta all'EVO)

The King of Fighters XV (seconda volta all'EVO)

Melty Blood: Type Lumina (seconda volta all'EVO)

Mortal Kombat 11 Ultimate (terza volta all'EVO)

Street Fighter 6 (prima volta all'EVO)

Tekken 7 (settima volta all'EVO)

Ultimate Marvel vs. Capcom 3 (settima volta all'EVO)

Gli occhi sono ovviamente tutti puntati su Street Fighter 6, in uscita il prossimo 2 giugno e dunque presente nella versione finale all'EVO 2023: il gioco andrà a sostituire il precedente capitolo della serie Capcom all'interno della competizione, come da tradizione.

Di contro non mancano alcuni veri e propri punti fermi del torneo, da Tekken 7 a Ultimate Marvel Vs. Capcom 3, entrambi presenti da ormai sette edizioni: il picchiaduro di Bandai Namco verrà senz'altro sostuito da Tekken 8, che dovrebbe arrivare quest'anno ma che non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Infine, alcuni dettagli tecnici: gli organizzatori dell'EVO 2023 hanno annunciato che le finali "Top 8" sono state ridotte a "Top 6", che ogni titolo vanterà un monte premi pari a 25.000 dollari e che Cygames approfitterà dell'occasione per organizzare un torneo preliminare di Granblue Fantasy: Versus Rising.