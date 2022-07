PS5: trailer ufficiale presenta il VRR, la frequenza di aggiornamento variabile

PS5 presenta con un trailer ufficiale il VRR, che sta per variable refresh rate: la frequenza di aggiornamento variabile introdotta di recente con un aggiornamento di sistema.

Se avete letto il nostro speciale su cos'è e come sfruttare il variable refresh rate su PS5, saprete già di cosa stiamo parlando: una tecnologia pensata per aumentare la fluidità delle immagini ed eliminare problematiche come ad esempio lo screen tearing e lo stuttering.

Come riportato nell'articolo, "con VRR abilitato è il monitor ad attendere il momento di ricezione del nuovo frame da parte della GPU per poi riprodurlo. In questo modo la GPU lavora al massimo delle sue performance, senza attese o limitazioni."

"Il monitor non riceve più i frame in base alla parzializzazione del tempo secondo la frequenza impostata, ma la adatta a quella dei fotogrammi in arrivo. In questo modo le immagini sono molto più fluide e gli artefatti spariti."

Il supporto al VRR è stato reso disponibile su PlayStation 5 con l'aggiornamento di aprile.