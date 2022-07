Offerte Amazon Prime Day: DualSense Bianco in super sconto

Le offerte di Amazon per il Prime Day permettono di acquistare il DualSense per PlayStation 5 a un prezzo che risulta decisamente scontato, e permette di mettere mano sul controller in maniera molto conveniente. Il controller in questione può attualmente essere acquistato per la cifra di solamente 49,99€, di sicuro da tenere d'occhio se si considera lo sconto del 29% applicato dalla compagnia per quel che concerne la colorazione bianca, con le altre che risultano comunque disponibili nella pagina.

Il controller in questione, compatibile sia su PC e su PS5, presenta moltissime funzionalità particolarmente utili al fine di godere di moltissime esperienze in maniera migliorata, che si parli dei trigger adattivi o del feedback aptico, sfruttate da ormai moltissimi giochi.

DualSense

