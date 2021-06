PS5: un video di TikTok permette di dare uno sguardo ravvicinato al devkit

Un video su TikTok di tal @dingusprime ha consentito di dare uno sguardo ravvicinato al devkit di PS5, probabilmente il più ravvicinato di sempre per l'utenza di massa. Di fatto gli utenti medi non hanno accesso ai devkit, che sono inviati soltanto agli sviluppatori per consentirgli di lavorare sulla console.

Attualmente il video risulta rimosso su TikTok, ma è visibile a questo indirizzo. Naturalmente si tratta di un filmato non proprio corretto, nel senso che chi riceve i devkit di solito è costretto a firmare dei lunghi e vincolanti NDA che obbligano a non mostrarli al pubblico e a tenerli in luoghi sicuri.

I motivi per pretendere la segretezza dei devkit sono diversi, primo fra tutti il fatto che non fanno fede del prodotto finito, ossia quello che arriva nei negozi, a livello estetico e di funzionalità. Di base sono strumenti di lavoro e come tali andrebbero trattati, ma qualcuno ogni tanto se ne dimentica.

Del video in sé che dire? Va davvero nel dettaglio, ma non mostra niente di più di ciò che già non si conoscesse. Se volete ci fa scoprire che anche i devkit ricevono gli aggiornamenti del firmware, ma immaginiamo che di questi tempi non sia un'informazione stupefacente, visto che vengono aggiornati anche i frigoriferi.