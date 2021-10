PS5: update 21.02-04.03.00 disponibile, peso e dettagli dell'aggiornamento

PS5 si aggiorna con l'arrivo dell'update di sistema 21.02-04.03.00, disponibile in queste ore e scaricabile in maniera automatica o manuale a seconda delle impostazioni scelte, ma il download è comunque da effettuare se si possiede la console Sony.

Si tratta di un download piuttosto consistente ma non in maniera eccessiva, il cui peso ammonta a 913,7 MB, ovvero si avvicina al GB di dati che indica una cerca quantità di variazioni applicate al software di sistema di PS5, ma non ci sono dettagli precisi per quanto riguarda questo nuovo firmware.

PS5, la console si aggiorna oggi con un nuovo firmware

Le informazioni ufficiali si limitano a una delle frasi più classiche che Sony utilizza in questi casi: "Questo aggiornamento del software migliora le performance del sistema", che vuol dire praticamente tutto e niente, non potendo andare a vedere i dettagli precisi sugli elementi del software toccati dall'aggiornamento.

Solitamente, una descrizione del genere non prevede cambiamenti epocali per il firmware della console, limitandosi probabilmente a qualche aggiornamento di contenimento e correzione, forse relativo alla sicurezza e alla correzione di possibili bug ed eventuali exploit, ma difficile saperlo certezza.

In ogni caso, scaricare questo update 21.02-04.03.00 dovrebbe migliorare le performance di PS5, anche se difficilmente queste variazioni saranno effettivamente visibili in un utilizzo normale della console.

Questo nuovo aggiornamento al firmware arriva dopo il precedente update 21.02-04.02.00.02 che era stato pubblicato un paio di settimane fa, a sua volta a tre settimane di distanza dall'update 21.02-04.00.00.42 di settembre. Quest'ultimo aveva apportato alcune novità sostanziali al software di sistema tra Centro di controllo, Game Base, interfaccia e altro.