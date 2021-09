PS5: i velocissimi SSD WD Black SN850 sono ufficialmente compatibili con la console Sony

Western Digital ha annunciato la compatibilità con PS5 degli SSD WD Black SN850 NVMe con dissipatore di calore integrato. La comunicazione ufficiale è stata data solo dopo una serie di test condotti internamente che offrono una garanzia in più di fronte all'acquisto.

Offerta Amazon WD BLACK SN850 500 GB NVMe SSD Internal Gaming con tecnologia Heatsink; Tecnologia PCIe Gen4, velocità di lettura fino ... € 154,42 Vedi

Gli SSD WD Black SN850 sono disponibili nei tagli da 512 GB, 1 TB e 2 TB e offrono prestazioni decisamente elevate, come risulta evidente dalla nostra recensione del modello da 1 TB. Parliamo di valori nettamente superiori ai requisiti minimi di PS5 con una velocità di lettura sequenziale fino a 7000 MB/s, anche per il modello da 500 GB che risulta relativamente capiente ma è sufficiente per consentire alla console Sony di superare il terabyte di spazio effettivamente disponibile.

La serie WD Black SN850 offre prestazioni molto elevate e dissipazione di ottimo livello

I prezzi per la versione con dissipatore integrato non sono bassi, ma parliamo di ottimi materiali per un'unità longeva e robusta che parte da un prezzo di 154,42 euro su Amazon. Da notare che per la compatibilità con PS5 è necessario aggiornare la console alla versione 21.02-04.00.00.