Forza Motorsport, alcuni dettagli sul nuovo gioco next gen per PC e Xbox Series X|S

Dalla nuova puntata di Forza Monthly sono emersi alcuni dettagli, ancora piuttosto vaghi ma significativi, per quanto riguarda Forza Motorsport, il nuovo capitolo next gen della serie di sim-cade da parte di Turn 10, in sviluppo su PC e Xbox Series X|S in esclusiva.

I tempi dello sviluppo sono ancora piuttosto lunghi, perché il team sta costruendo una versione completamente nuova del ForzaTech, l'engine storico della serie, appositamente costruita per sfruttare i nuovi hardware next gen delle console Microsoft, dunque non sappiamo ancora quando Forza Motorsport uscirà, se nel 2022 o addirittura nel 2023.

Come sintetizzato dall'insider Krobrille ma in base a informazioni ufficiali diffuse da Turn 10 durante la diretta dedicata alla serie, la sezione multiplayer di Forza Motorsport sarà più ampia e profonda, comprendendo peraltro degli interi "weekend" di gara, composti da prove libere, qualifiche e corsa vera e propria.



Questa maggiore attenzione al contesto multiplayer si rifletterà anche in gare competitive di altre tipologie, con un supporto migliorato per quanto riguarda le corse di tipo Endurance, che riceveranno maggiore cura nel nuovo capitolo.

Inoltre, è previsto anche un sistema più accurato di rilevazione dei tempi su ogni tracciato, con un sistema che prevede vari intertempi per segmenti di circuito in modo da avere un'idea più chiara dell'andamento in gare e nei giri di prova, con un maggiore approfondimento sulle performance nelle varie sezioni.

Per il resto, attendiamo ulteriori informazioni su Forza Motorsport: sappiamo che i primi inviti per i test sono stati inviati già lo scorso aprile ma in quantità estremamente limitata, mentre nel frattempo Forza Motorsport 7 è stato rimosso dal Microsoft Store il 15 settembre.