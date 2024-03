PS5, video mostra una nuova interfaccia grafica per la console in versione beta

PS5 riceverà un aggiornamento che cambierà il modo in cui viene gestita parte dell'interfaccia utente nella dashboard, perlomeno negli USA. L'informazione arriva dallo YouTuber Mystic che ha condiviso un video nel quale mostra le novità presenti nella beta più recente a cui ha avuto accesso.

Le novità sono legate alla sezione Esplora, che non è presente nella versione italiana dell'interfaccia utente (non nello stesso formato USA, perlomeno). Il video mostra in che modo tale sezione della dashboard di PS5 si sia evoluta negli anni, arrivando fino alla versione più recente.

Il video di Mystic mostra come con il più recente aggiornamento beta sia possibile personalizzare tale area, che in precedenza era quasi esclusivamente pensata per mostrare contenuti dei giochi che "seguiamo" tramite il PS Store (di base, quelli che possediamo). Si trattava in pratica di una schermata pensata per pubblicizzare i giochi.