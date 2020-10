PS5 e Xbox Series X: aumento di prezzo dei giochi non sarà generalizzato, dice Pachter

L'aumento di prezzo per i giochi in uscita su PS5 e Xbox Series X non sarà generalizzato, ovverosia non tutti i publisher punteranno su tale approccio: ne è convinto l'analista Michael Pachter.

Il mese scorso ci siamo chiesti se sia giusto che il prezzo dei giochi per PS5 e Xbox Series X aumenti, e stando a Pachter anche molti publisher si stanno ponendo la medesima domanda.

"Tutto si riduce a quello che è il prezzo suggerito per i giochi", ha detto l'analista. "Microsoft è stata molto chiara con lo Smart Delivery, che a loro dire sarà gratuito per gli upgrade verso la next-gen."

"Dunque se lo Smart Delivery è disponibile gratis, Microsoft non potrà che mantenere l'attuale prezzo anche per i giochi in uscita su Xbox Series X, a meno che non decida di aumentare la cifra anche su Xbox One."

"Credo che la decisione di 2K Games di portare i propri titoli a 70 dollari farà storcere il naso agli utenti. Sia chiaro: mi rendo conto che ne varrà la pena, so che c'è l'inflazione e che il prezzo dei giochi non è aumentato per anni."

"Tuttavia se i produttori delle console non stabiliranno per primi una cifra consigliata di 70 dollari per i giochi, tutti i publisher third party che punteranno a quella cifra sembreranno avidi per aver chiesto 10 dollari in più."

"Non so cosa succederà, penso che anche i publisher stiano cercando di capire come muoversi riguardo questo aspetto, ma di certo Sony non è stata d'aiuto nell'annunciare che Marvel's Spider-Man: Miles Morales costerà 50 dollari e Demon's Souls 70 dollari."