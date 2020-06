PS5 e Xbox Series X, in prenotazione su Amazon il primo gioco per le console next-gen

Su Amazon è ora prenotabile il primo gioco in assoluto per console di nuova generazione, ossia PS5 e Xbox Series X. Si tratta del già annunciato Scarlet Nexus, un gioco di ruolo d'azione giapponese di Bandai Namco che abbiamo potuto vedere alla presentazione dei giochi di terze parti della nuova console di Micrsoft. Da notare il prezzo di 59,99 dollari, perfettamente in linea con quello dei giochi per PS4 e Xbox One.

In realtà per Xbox Series X c'è già prenotabile anche Yakuza: Like a Dragon che, pur essendo catalogato solo per Xbox One, riporta in bella vista in copertina il logo "Ottimizzato per Xbox Series X". Per chi se lo stesse chiedendo, le versioni next-gen di Assassin's Creed Valhalla, pur annunciato per le nuove console, non sono ancora preordinabili.

Con le presentazioni delle due console dietro l'angolo è normale che inizino a emergere anche i nomi dei primi giochi next-gen. Probabilmente molti negozi, sopratutto quelli più grandi, hanno preparato in anticipo le pagine dei giochi che sarebbero dovuti essere mostrati insieme a PS5, quindi è probabile che oltre Scarlet Nexus, che ancora non ha una data d'uscita precisa (su Amazon è segnato un improbabile 31 dicembre 2021) nelle prossime ore / giorni emerga anche qualcos'altro.