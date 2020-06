SEGA, ecco lo scoop di cui si è parlato negli ultimi giorni, che deluderà molti

Il solito ryokutya2089 ha pubblicato un sunto di quello che dovrebbe essere il grande scoop su Sega in uscita domani sulle pagine della rivista Famitsu, che immaginiamo deluderà molte persone.

Si chiama Fog Gaming ed è un servizio di cloud streaming, basato sull'hardware degli arcade. Sostanzialmente si tratta di qualcosa che riguarda il solo Giappone, dove il mercato degli arcade è ancora vivo, e che consentirà di tenere l'hardware degli arcade attivo durante le ore di chiusura delle sale giochi.

Si tratta di qualcosa di sicuramente interessante, ma non certo della notizia rivoluzionaria a livello di PS5 di cui si era parlato. Probabilmente gli amici giapponesi saranno più eccitati di noi per l'intera faccenda...

Comunque sia Sega pare essere in vena di annunci in questi giorni, tra questo e il Game Gear Micro, che sta già facendo discutere per prezzo e contenuti (davvero risicati).