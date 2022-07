Psychonauts 2: versione fisica Motherlobe Edition annunciata con data di uscita e trailer

Double Fine Productions e Skybound Games hanno annunciato Psychonauts 2 Motherlobe Edition per Xbox Series X|S/Xbox One e PS4, ovvero la versione fisica della nuova avventura di Raz, con data di uscita fissata al 27 settembre 2022. Seguirà poi in futuro anche una Collector's Edition realizzata da iam8bit. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che mostra i contenuti presenti in questa edizione.

Anticipata da un leak giusto poche ore fa, Psychonauts 2 Motherlobe Edition ha una custodia esterna lenticolare con copertina reversibile e contiene un set di sei cartoline artistiche fronte retro che mostrano la grafica finale e i concept art del gioco, sei adesivi sagomati di alta qualità e un codice per il download digitale che consente l'accesso a materiali inediti del backstage.

Entro la fine del 2022 arriverà anche Psychonauts 2 Collector's Edition. Questa edizione per collezionisti realizzata di iam8bit include:

Psychonauts 2: The Motherlobe Edition con copertina reversibile e lenticolare, carte artistiche, e set di adesivi sagomati.

Versione originale di Psychonauts, disponibile fisicamente per la prima volta, retrocompatibile su Xbox One.

Codice di download digitale per i tre i volumi della colonna sonora originale di Psychonauts 2 Set di cinque spille "Festival dei Sensi"

Poster a sfondo nero con il protagonista Raz, dimensioni "18x24"

Poster "Come ti senti?" dell'archetipo di Raz realizzato da Chris Lam, Senior Animator di Double Fine

Adesivi

Oltre alle edizioni fisiche, gli amanti della musica e i giocatori potranno preordinare i dischi in vinile "Psychonauts 2 Essential Edition" (2xLP) e il Box Set Complete Edition (6xLP). Questi dischi psichedelici contengono le musiche del gioco di Peter McConnell e le immagini dell'album di Arno Kiss. La Collector's Edition sarà contenuta in un prezioso cofanetto, con un tappetino ipnotico, e includerà tutti I tre volumi della colonna sonora e il brano "Cosmic I" con Jack Black. Infine, i fan potranno completare la loro collezione da sogno di Psychonauts 2 con un art book di oltre 250 pagine, disponibile per il preordine su iam8bit.com.