Quake Champions abbandona il modello free-to-play dopo 9 anni e diventa un gioco da 10 euro

L'aggiornamento elimina: Battle Pass, sfide settimanali ed eventi, negozio, valute Platinum e Shard, loot box, ricompense per gli accessi giornalieri e il sistema di progressione dei campioni. Gran parte dei contenuti estetici è inoltre diventata disponibile per tutti gli utenti .

Quake Champions ha ricevuto un aggiornamento che segna la fine del suo modello free-to-play e della sua struttura da live service. Lo sparatutto arena di id Software è ora venduto su Steam al prezzo di 10 euro , senza ulteriori aggiornamenti di contenuti previsti per il futuro.

Tutti i contenuti

La modifica riguarda anche i campioni: non è più necessario sbloccarli o acquistarli separatamente, dato che sono tutti accessibili fin dall'inizio. Le eventuali valute premium acquistate di recente saranno rimborsate, mentre chi aveva speso denaro per gli oggetti cosmetici non riceverà un trattamento analogo, visto che questi contenuti sono ora disponibili gratuitamente a tutti.

"L'aggiornamento di oggi segna un nuovo capitolo per Quake Champions, mentre passiamo dal modello free-to-play a un'applicazione a pagamento su Steam", spiega id Software nelle note della patch. "Quake Champions è ora disponibile su Steam a un unico prezzo molto basso. Al momento non sono previsti ulteriori aggiornamenti dei contenuti. Se avete giocato precedentemente a Quake Champions su Steam, la nuova versione comparirà nella vostra Libreria Steam senza costi aggiuntivi."

Quest'ultima condizione permette quindi a chiunque abbia già giocato al titolo su Steam di continuare a utilizzarlo senza doverlo riacquistare. La trasformazione arriva dopo un lungo periodo nel quale Quake Champions aveva ricevuto soprattutto aggiornamenti di natura cosmetica, mentre la sua comunità si era progressivamente ridotta, tanto che difficilmente riusciva a superare picchi di 400 giocatori contemporanei.

Tra le conseguenze più immediate c'è anche la disponibilità per tutti di alcune skin storiche, comprese quelle dedicate a Quake Ranger e Doom Slayer, il protagonista della serie Doom. Trovate il gioco come sempre su Steam.