R-Type Final 2: il quarto trailer ci mostra i molti modelli di R-9 inclusi nel gioco

Granzella ha pubblicato il quarto trailer ufficiale di R-Type Final 2 per mostrarci i vari modelli dell'astronave R-9 inclusi nel gioco (che hanno nomi diversi, ma per comodità citiamo solo l'originale), nonché alcune sequenze di gameplay, compresi quelli che sembrano dei boss (o che quantomento sono dei nemici molto grossi).

R-Type Final 2 è il nuovo capitolo della storica saga di sparatutto classici nata nel 1987 dalle fucine di Irem, reso possibile da una campagna Kickstarter di successo. Purtroppo questo genere non ha più un grosso mercato e Granzella non ha trovato altro modo per pubblicare il gioco. Considerate che R-Type Final, il capitolo precedente, risale al 2003. Comunque sia l'importante è che stia finalmente per arrivare, visto che l'uscita è prevista per il 30 aprile 2021 (29 in Giappone).

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che R-Type Final 2 è in sviluppo per PC, PS4, Xbox Series X, Xbox One e Nintendo Switch. Sicuramente la versione PS4 sarà giocabile in retrocompatibilità su PS5.