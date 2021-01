Turrican Flashback per PS4 e Nintendo Switch disponibile da oggi

La raccolta Turrican Flashback è disponibile da oggi per Nintendo Switch e PS4. È acquistabile sul Nintendo eShop e sul PlayStation Store per 29,99€, oppure in formato fisico per lo stesso prezzo.

Acquistando Turrican Flashback si portano a casa quattro giochi: Turrican (Amiga), Turrican II: The Final Fight (Amiga), Mega Turrican (Mega Drive) e Super Turrican (SNES). Si tratta di una selezione dei capitoli della serie usciti nel corso degli anni. Non la migliore possibile, ma ci si può accontentare. Da specificare che non ha niente a che vedere con la raccolta Turrican Anthology, che sarà disponibile solo in formato fisico e sarà divisa in due volumi (sempre per Nintendo Switch e PS4).

I giochi avranno delle nuove funzioni rispetto agli originali: controlli rivisti per adattarsi alle moderne da gioco; possibilità di personalizzare l'esperienza con shader, wallpaper e diverse opzioni di visualizzazione e l'opzione di riavvolgimento della partita in caso di errori. Naturalmente ci sarà anche la colonna sonora dell'immenso Chris Huelsbeck. Vediamo un trailer per conoscere meglio questi classici: