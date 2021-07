Rainbow Six Extraction, l'Operatore Alibi nel nuovo trailer pubblicato da Ubisoft

Rainbow Six Extraction si mostra con un nuovo trailer, dedicato stavolta all'Operatore Alibi: una combattente precisa e determinata, che può fare la differenza nella lotta contro gli alieni.

In uscita il 16 settembre, Rainbow Six Extraction proporrà un'esperienza a base cooperativa in cui ci troveremo appunto ad affrontare orde di mostruosi extraterrestri allo scopo di liberare le città dalla loro presenza.

Per riuscire nell'impresa potremo fortunatamente contare sulle abilità degli Operatori, con un approccio in questo caso identico a quello visto in Rainbow Six: Siege e una grande varietà di repertori ed equipaggiamenti.

Nel caso di Alibi parliamo di una tizia tosta e risoluta, che grazie ai suoi dispositivi olografici può creare dal nulla efficaci esche per distrarre gli alieni e aprire la strada a un attacco a sorpresa.