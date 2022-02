Rainbow Six Extraction: il primo evento Crisi e l'operatrice Zofia sono disponibili

Ubisoft ha annunciato che il primo evento "Crisi" post-lancio di Rainbow Six Extraction, Spillover, è disponibile oggi. Gli eventi Crisi sono grandi eventi a tempo limitato in cui i giocatori affrontano minacce uniche su larga scala nella Zona di Contenimento. Inoltre, è disponibile anche Zofia, nuova operatrice.

Tutti i giocatori che effettuano il login durante Spillover avranno la possibilità di guadagnare la nuova tecnologia esclusiva REACT: l'Auto-Turret, una torretta posizionabile che mira e attacca automaticamente gli Archaeans.

Insieme a Spillover, Zofia arriva oggi in Extraction. Amata operatrice di Rainbow Six, Zofia è nota per le sue tecniche di sopravvivenza altamente qualificate e sarà una risorsa cruciale per il roster di Rainbow Six Extraction sia in Spillover che nel gioco principale. Equipaggiando la tecnologia di difesa aggiuntiva REACT al lanciagranate di Zofia, i giocatori possono aumentare le proprie possibilità di successo.

Se ancora non avete deciso se lanciarvi nelle avventure di Extraction, ecco la nostra recensione.