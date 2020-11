Rainbow Six Siege: Operation Neon Dawn, nuova espansione presentata da Ubisoft

Tom Clancy's Rainbow Six Siege si espande ancora con Operazione Neon Dawn, una nuova espansione che arricchisce ulteriormente la smisurata quantità di contenuti che caratterizza il celebre sparatutto tattico multiplayer da parte di Ubisoft.

L'elemento più rappresentativo di Operation Neon Dawn, a giudicare da quanto mostrato finora, è l'introduzione della nuova operatrice Aruni, un difensore in grado di utilizzare un equipaggiamento molto particolare, che deriva da una caratteristica specifica e inedita per questo nuovo combattente.

Aruni è il primo operatore con disabilità presente all'interno del roster di personaggi selezionabili in Rainbow Six Siege, ma questo non le impedisce di essere comunque letale, visto che è in grado di sostituire i suoi arti mancanti (una gamba e un braccio) con delle speciali protesi altamente tecnologiche con cui attaccare, difendersi e anche interagire in maniera inedita con gli scenari.

Per il resto, Aruni può usare un sistema di laser da applicare alle superfici e in grado di infliggere un consistente danno ai nemici. Per il resto, è dotata di P10 Roni o un MK14 EBR come scelta tra le armi primarie, una PRB92 come pistola secondaria e l'allarme di prossimità o il filo spinato come gadget secondario.

L'altra introduzione maggiore di Operation Neon Dawn è la rielaborazione della mappa grattacielo, che introduce diverse modifiche nella distribuzione degli spazi e nei sistemi di collegamento tra gli scenari di battaglia principali in cui è suddivisa. Il tutto oltre a una serie di novità minori e bilanciamenti ulteriori applicati con l'aggiornamento.

Per tutti i dettagli al riguardo, vi rimandiamo al Provato di Rainbow Six Siege: Operation Neon Dawn, mentre ricordiamo che il nuovo capitolo della serie, Rainbow Six Quarantine, è stato rimandato con Far Cry 6 a oltre marzo 2021 da Ubisoft.