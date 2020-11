Rainbow Six Siege: Operation Neon Dawn, il provato

Come per ogni nuova operazione di Rainbow Six Siege anche per Operation Neon Dawn siamo pronti a offrirvi una panoramica delle principali novità in anteprima. Abbiamo passato qualche ora in compagnia delle novità che verranno introdotte e che seguono l'ormai cambiamento portato dalla precedente operazioni. Niente più doppio operatore, solo uno dunque, un rework di una mappa o l'inserimento di una nuova e alcune modifiche di contorno tra aggiustamenti agli operatori già presenti o migliorie varie.

Aruni, la nuova operatrice

Per quanto riguarda il nuovo operatore, Ubisoft questa volta introdurrà Aruni, un difensore molto particolare non solo per la sua storia (parliamo infatti della prima operatrice con disabilità all'interno del gioco) ma anche per il suo gadget. Aruni è una operatrice con due di velocità e due di corazza che nella sua dotazione presenta una P10 Roni o un MK14 EBR come scelta tra le armi primarie, una PRB92 come pistola secondaria e l'allarme di prossimità o il filo spinato come gadget secondario. La vera peculiarità però, oltre al suo gadget, risiede nel suo corpo. Grazie alle protesi ad alta tecnologia utilizzate per sostituire alcuni dei suoi arti (una gamba e un braccio) Aruni può infatti creare rotation e spaccare botole (solo superfici non rinforzate) con il suo pugno.

Per quanto riguarda il gadget siamo di fronte a un sistema di difesa da utilizzare sulle pareti, sulle botole o sulle porte, in grado di evidenziare la superficie e ricoprirla di laser. Il gadget ovviamente viene lanciato e i suoi laser non infliggono danno ai compagni di squadra. La peculiarità di questi laser è il loro apporto una volta rotta la superficie che proteggono. Il danno fatto agli avversari è sostanzioso (40 hp) e il sacrificio dei punti vita è un qualcosa che in Rainbow Six necessita di più di una riflessione. Inoltre, la gabbia di laser di Aruni distruggerà i proiettili alleati e non. Insomma l'operatrice non solo protegge in maniera alternativa e aggiuntiva sezioni di mappa cruciali, ma rallenta anche possibili entrate repentine degli avversari. Come ogni gadget ha ovviamente dei counter e delle controindicazioni. Una volta attivato attraversato da una superficie il laser andrà in cool down prima di riattivarsi. Le emp di Tatcher sono un ottimo modo di counterare l'operatrice. Se i laser vengono inseriti su una porta, la parte inferiore dei laser non sarà completa andando a lasciare uno spazio di passaggio per i droni. Sì perché in generale se un drone viene a contatto, in qualunque modo, con i laser di Aruni viene automaticamente distrutto. Infine, lo spegnimento temporaneo per far attraversare un alleato deve essere ben calcolato dato che anche la sola prossimità di un difensore alla superficie evidenziata dalla gabbia ne causerà il turn off.