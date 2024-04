Razer è stata multata per falsa pubblicità sulla maschera Zephyr RGB

La FTC ha inoltre affermato che Razer ha rilasciato dichiarazioni fuorvianti sulla maschera sui social media e sulle pagine di Zephyr. Ha affermato che Razer non ha mai fatto testare la sua maschera dalla Food Drug Administration (FDA) o dal National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). In un'e-mail, un portavoce del NIOSH ha dichiarato a IGN USA che la Razer Zephyr "non è stata valutata o approvata" dall'agenzia.

"Queste aziende hanno falsamente affermato, nel bel mezzo di una pandemia globale, che la loro maschera facciale era l'equivalente di un respiratore certificato N95", ha dichiarato Sam Levine, direttore dell'Ufficio per la protezione dei consumatori della FTC. "La FTC continuerà a ritenere responsabili le aziende che utilizzano affermazioni false e non comprovate per colpire i consumatori che prendono decisioni sulla loro salute e sicurezza".

La FTC ha dichiarato che l'ammenda che Razer deve pagare fa parte di una proposta di accordo riguardante una falsa dichiarazione della maschera Zephyr RGB. L'accordo segnala che Razer avrebbe affermato che la sua maschera Zephyr utilizzava filtri di grado N95. Tuttavia, l'agenzia sostiene che Razer non ha mai sottoposto la maschera a test e che il produttore ha "interrotto la falsa pubblicità solo in seguito alle critiche della stampa e all'indignazione dei consumatori per le affermazioni ingannevoli".

La replica di Razer

Le maschere Zephyr RGB

Ovviamente Razer ha replicato all'accusa e afferma di non aver commesso illeciti.

Precisamente, in una dichiarazione Razer ha affermato: "Non siamo d'accordo con le accuse della FTC e non abbiamo ammesso alcun illecito nell'ambito dell'accordo. Non è mai stata nostra intenzione ingannare nessuno e abbiamo scelto di risolvere la questione per evitare la distrazione e l'interruzione del processo e continuare a concentrarci sulla creazione di ottimi prodotti per i giocatori. Razer ha molto a cuore la nostra comunità e cerca sempre di offrire tecnologia in modi nuovi e rilevanti".

Un portavoce di Razer ha anche detto a IGN USA via e-mail che "più di due anni fa, l'azienda ha "interrotto le vendite e rimborsato i clienti", ma non ha dato dettagli più precisi su chi abbia ricevuto il rimborso o su come abbia notificato ai clienti la possibilità di ricevere il rimborso.

Come parte dell'accordo della FTC, Razer dovrà anche pagare una sanzione civile di 100.000 dollari. L'accordo vieta inoltre a Razer di fare "dichiarazioni false sulla salute relative al COVID" e altre "affermazioni non comprovate sulla salute" fino a quando non riceverà l'approvazione della FDA.