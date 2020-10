Red Dead Online: l'Halloween Pass aggiungerà la modalità Dead of the Night

Rockstar Games ha annunciato l' Halloween Pass per Red Dead Online , che tra i molti contenuti gratuiti aggiunge la modalità Dead of the Night , sostanzialmente una competizione di caccia agli zombi combattuta tra quattro squadre.



Come ci ricorda il comunicato stampa ufficiale:

Ancora più ricompense per tutti i giocatori, come la Maschera da cervo maschio fantasma e il Filtro noir per la Macchina fotografica avanzata, grazie all'abbonamento automatico e gratuito al Wheeler, Rawson & Co. Club.

Tutte le ricompense del Pass di Halloween, fino al tuo rango attuale del Pass, si sbloccheranno automaticamente quando lo acquisterai tramite il catalogo Wheeler, Rawson & Co. o tramite il menu Progressi. Tutto ciò che sbloccherai con il Pass di Halloween da oggi al 16 novembre resterà di tua proprietà anche dopo la sua scadenza.