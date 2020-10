DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part 1 disponibile, ecco il trailer di lancio

DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part 1 è disponibile a partire da oggi su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Non poteva ovviamente mancare uno spettacolare trailer di lancio: potete vederlo qui sopra.

Espansione stand alone per lo sparatutto sviluppato da id Software, la prima parte di The Ancient Gods ci rimette nella pesante armatura del DOOM Slayer per una nuova, terribile missione.

Dopo aver sconfitto la Khan Maykr e annientato la reincarnazione dell'Icona del Peccato, la guerra del DOOM Slayer è appena cominciata.

Scatena la tua sete di vendetta e affronta la tua prova più dura respingendo l'invasione fin dentro al regno dei Maykr. Sconfiggi nuove e temibili minacce, ristabilisci l'equilibrio nei cieli e sradica la corruzione che ha gettato l'universo nel caos.

The Ancient Gods Parte 1 è disponibile per tutti i possessori del Pass Anno 1 o della Digital Deluxe Edition di DOOM Eternal. The Ancient Gods Parte 1 è inoltre disponibile come acquisto separato e inclusivo di accesso a BATTLEMODE.

Non è necessario possedere una copia di DOOM Eternal per acquistare e giocare a The Ancient Gods Parte 1. Il Pass Anno 1 è disponibile per l'acquisto al prezzo di 29,99 € e include l'accesso a The Ancient Gods Parte 1 e 2.