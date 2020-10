Pac-Man Mega Tunnel Battle per Stadia annunciato, è un battle royale

Google e Bandai Namco hanno annunciato Pac-Man Mega Tunnel Battle in esclusiva per Stadia. Si tratta di un battle royale per 64 giocatori che mescola il gameplay classico della serie a quello di PUBG, Fortnite e derivati, in un'operazione che ricorda molto da vicino quella di Super Bomberman R Online (altra esclusiva Stadia di recente pubblicazione.

Si tratta anche del primo degli annunci promessi da Google per la sua piattaforma di cloud gaming. Domani e dopodomani ce ne saranno altri.

Per avere altre informazioni sul gioco, leggete la freschissima anteprima di Pac-Man Mega Tunnel Battle scritta da Alessandra Borgonovo, secondo cui:

Pac-Man Mega Tunnel Battle è un tentativo interessante di rinfrescare un franchise che in quarant'anni ne ha viste di ogni, anche nella forma di collaborazioni come quella con Minecraft. Non è un'impresa semplice e la scelta di buttarsi nel mondo dei battle royale potrebbe essere stata la più semplice, tuttavia va considerato che proprio il suo essere un bacino in cui convergono molti giochi ultimamente è di per sé un ostacolo. Avvicinare soprattutto i nuovi giocatori all'iconico personaggio creato da Iwata, senza per questo lasciare indietro chi con Pac-Man ci è cresciuto fin dagli esordi, è una scelta coraggiosa che potrebbe beneficiare soprattutto della sua coinvolgente modalità Spettatore. Non resta che provare con mano e vedere se, questi quarant'anni sulle spalle, Pac-Man li sente oppure no.

L'uscita di Pac-Man Mega Tunnel Battle è stata fissata al 17 novembre 2020. Intanto è possibile provare gratuitamente la demo (basta un account Stadia per farlo, senza bisogno di abbonamento). Vediamo qualche immagine: