ESL Vodafone Championship - Brawl Stars: stasera si gioca l'ultima giornata

Stasera, a partire dalle 19:30, si gioca l'ultima giornata della fase a gironi dell'ESL Vodafone Championship di Brawl Stars. Rigorosamente in diretta su Twitch, le otto squadre in gara cercheranno di concludere nella maniera migliore questa prima parte di torneo, in modo da arrivare preparate e cariche alle fasi finali.

Gli otto team convolti hanno obiettivi estremamente differenti. Se gli Outsiders e gli Outplayed devono solo provare a mantenere la propria imbattibilità, i Qlash Forge e le Manguste Esports vogliono cercare di non finire il girone a zero punti, così da arrivare allo scontro coi migliori team provenienti dal torneo di promozione con un morale più alto. In palio, infatti, c'è la permanenza nella massima divisione.

In mezzo, invece, c'è la lotta per capire contro chi si giocherà il turno successivo. La terza posizione, infatti, potrebbe equivalere ad una sentenza, dato che nelle semifinali la squadra si troverebbe a giocarsela contro gli apparentemente invincibili Outsiders e Outplayed.

Nel primo girone gli Hmble potrebbero sovvertire la classifica dovendo affrontare i Qlash Forge, mentre i totem devono confrontarsi con gli Outsiders. Nel Gruppo B i Mkers hanno agganciato la seconda posizione, grazie ad un doppio 2-0 nei confronti dei Whatthefactory, i terzi in classifica.

Le partite di stasera saranno, comunque, emozionanti: non perdete l'appuntamento con l'ESL Vodafone Championship di Brawl Stars stasera alle 19:30!