The Last of Us 2: DLC in arrivo? O Naughty Dog lavora al multiplayer?

Naughty Dog potrebbe essere al lavoro su di un DLC per The Last of Us 2, oppure alla modalità multiplayer, come si è appreso da una foto pubblicata dall'attore Derek Phillips, in cui possiamo vederlo con indosso una tuta per il motion capture. Phillips ha scritto a commento della foto "Si torna al lavoro", senza fornire indizi su cosa stia facendo.

L'uscita di un'espansione multiplayer non sarebbe una grossa sorpresa, visto che lo studio di Druckmann e soci è sempre stato aperto alla sua esistenza, mentre un DLC stupirebbe non poco, dato che ne è stata più volte esclusa l'esistenza.

Attenzione, perché da qui in avanti daremo delle anticipazioni sulla trama di The Last of Us 2. Se siete tra quelli che non l'avete ancora giocato, non leggete oltre.

Il coinvolgimento di Derek Phillips fa subito pensare a una possibile espansione narrativa dedicata ad Abby. L'attore interpreta infatti il padre della ragazza, un chirurgo che ha scoperto il modo per curare l'epidemia. Che Naughty Dog voglia raccontarci del suo passato e di ciò che ha vissuto da subito dopo la conclusione di The Last of Us? In effetti il ritorno di Phillips avrebbe più senso in un DLC narrativo che in un'espansione multiplayer, a meno che non lo si includa come personaggio giocante.