Red Dead Online, XP doppi nella serie in evidenza: Caccia all'Uomo versione estrema

Red Dead Online regala XP doppi nella serie in evidenza della settimana, ovverosia la versione estrema della modalità Caccia all'Uomo. Non è finita qui, perché ci sono bonus anche per i Collezionisti, requisiti di rango sospesi, viaggi rapidi gratuiti e altro ancora.

Metti da parte Carte abilità e oggetti consumabili per scoprire chi è davvero il più forte. La Serie in evidenza della settimana è la versione Estrema di Caccia all'uomo, recita il comunicato ufficiale di Rockstar Games per Red Dead Online, disponibile anche in versione stand alone.

È una lotta all'ultimo sangue e ricorda che, più sali in classifica, più alta sarà la taglia sulla tua testa. Uccidi i giocatori più remunerativi per arrivare in cima al podio. Che tu vinca o perda, questa Serie in evidenza frutta RDO$ e PE doppi fino all'8 marzo.

Red Dead Online, una sequenza di gioco.

BONUS E RICOMPENSE PER COLLEZIONISTI

Ai Collezionisti più acuti conviene prestare attenzione, questa settimana: se scopri un oggetto da collezione (tranne l'Uovo di condor) in Free Roam, riceverai PE del Ruolo doppi. In più, tutti gli eventi Free Roam da Collezionista fruttano il 50% di RDO$ in più, oltre a incrementi su PE del Ruolo e PE per il personaggio.

Oltre alle consuete ricompense, la raccolta e la vendita del Fossile di mostro di Tully, del Fossile di cefalopode e della perca di scoglio a Madame Nazar per completare la collezione Profondo blu ti frutteranno un'offerta per il 30% di sconto su un articolo per Collezionisti Principianti o Promettenti a scelta.

NESSUNA RESTRIZIONE DI RANGO SULLE ARMI DEL RICETTATORE E VIAGGIO RAPIDO GRATUITO

I ricettatori hanno rimosso le restrizioni di rango su tutte le armi, tra cui coltelli da lancio, mannaie, dinamite, bottiglie incendiarie, accette, machete e tomahawk. Qualsiasi siano i tuoi gusti, cerca di scegliere le più letali...

Red Dead Online, una sequenza di gioco.

Anche i requisiti di rango sulle note fino al rango 50 sono sospesi per i prossimi 7 giorni. Per finire, il Viaggio rapido è gratuito per tutta la settimana. Che aspetti a spostarti alla velocità della luce?

PRIME GAMING

I giocatori di Red Dead Online che hanno collegato i propri account di Prime Gaming e del Social Club di Rockstar Games riceveranno ricompense per: