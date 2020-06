Rockstar Games: Red Dead Redemption remake nel 2021 e GTA 6 nel 2022, per un rumor

Secondo un rumor apparso in rete, Rockstar Games starebbe lavorando al remake del primo Red Dead Redemption. Il gioco sarà annunciato a breve e sarebbe in lavorazione per PS5, Xbox Series X e PC. Secondo la fonte -ovviamente anonima- questo darà modo a Rockstar di pubblicare GTA 6 nell'estate del 2022.

Come sempre, in questi casi prendete le notizie con le dovute precauzioni: la fonte è anonima e, nonostante dica cose verosimili e sia stata riportata da siti stranieri, mancano prove a suo sostegno. Si tratta in tutto e per tutto di un rumor.

Secondo la gola profonda, Rockstar Games starebbe lavorando ad un remake di Red Dead Redemption fatto con il motore grafico di Red Dead Redemption 2. Questo vorrebbe dire che non si sarà semplicemente di una versione con una risoluzione maggiore del gioco originale, quella la si può già avere su Xbox One X, ma si tratterebbe di un gioco in grado di sfruttare tutte le potenzialità del nuovo engine per migliorare le animazioni, l'interazione con l'ambiente, la caccia e le sparatorie. Ci saranno anche nuove missioni e attività.

Per questo motivo Rockstar avrebbe persino richiamato alcuni doppiatori, tra i quali Rob Wiethoff, per registrare qualche nuova linea di dialogo.

Un processo simile a quello che sta avvenendo con l'originale Mafia e la Definitive Edition, tanto per stare in casa 2K. Il gioco sarebbe sviluppato da Rockstar India, una parte degli studi di San Diego e Ruffian Games.

Inoltre la compatibilità col secondo capitolo consentirà di non frammentare la comunità di Red Dead Online e di espandere la modalità multigiocatore con una nuova area di gioco.

Nonostante sia uscito prima, l'originale Red Dead Redemption è a tutti gli effetti il seguito di Red Dead Redemption 2: non sarebbe male, quindi, poter proseguire la storia dei Marston. Soprattutto considerando che, sempre secondo la stessa fonte, anche la splendida espansione Undead Nightmare sarà inclusa in questo remake.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe un'operazione di questa portata?