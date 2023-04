Redfall: un'avventura testuale interattiva ci prepara al lancio, con Xbox Series X custom in palio

Redfall sta per arrivare, e per l'occasione Bethesda e Arkane hanno lanciato una speciale avventura testuale interattiva chiamata Riconquistare Redfall, che consente di entrare meglio nell'atmosfera del gioco e anche di vincere una speciale Xbox Series X Custom a tema.

Potete provare questa interessante iniziativa dirigendovi a questo indirizzo. Si tratta di un'avventura testuale in stile librogame, nella quale siamo chiamati a leggere il testo e poi decidere fra varie opzioni come proseguire la storia, con diverse conseguenze che possono portare al game over o a varie ramificazioni della trama.

Protagonista della storia è Layla Ellison, uno dei quattro personaggi giocabili principali presenti in Redfall e una semplice studentessa dell'università locale, prima che l'isola del Massachussetts finisse al centro del cataclisma horror narrato nel gioco.

La storia di Layla e dell'esperimento andato male che ha causato caos e le ha fatto acquisire i poteri telecinetici è visibile anche nel trailer dedicato al personaggio pubblicato qualche giorno fa. In questo caso ci concentriamo dunque sulla particolare iniziativa organizzata da Bethesda per calarci nell'isola di Redfall in attesa del lancio del gioco, fissato per il 2 maggio 2023.

Prendendo parte all'avventura interattiva c'è anche la possibilità di vincere una speciale Xbox Series X a tema con Redfall, caratterizzata da una particolare grafica che richiama le illustrazioni del nuovo gioco Arkane e Bethesda, trovate il tutto a questo indirizzo.