Sviluppatore ha provato a realizzare un gioco molto semplice con 8 motori differenti

Emeral, uno sviluppatore, nonché youtuber, ha condotto un interessante esperimento: realizzare un semplice gioco usando otto engine differenti. Il concept è davvero elementare. il giocatore si muove per un livello raccogliendo degli oggetti che cadono dall'alto. Il risultato è stato davvero interessante, quanto diverso a seconda del motore usato. Per inciso, Emeral ha sviluppato il gioco su Unity, Unreal Engine, Godot, GameMaker, RPG Maker MZ, Construct, GDevelop, Scratch.

Con Unity, Emeral ha usato un bundle di risorse grafiche economico per realizzare il livello, prendendo dei modelli low-poly dallo Unity Asset Store. L'oggetto da prendere al volo in questo caso è un sacchetto di sabbia. Lo script che muove il gioco è molto semplice. Unity di suo si è rivelato adattissimo per gestire il semplice progetto e non ha dato grosse complicazioni.

In Unreal Engine le cose si sono fatte leggermente più complicate, perché Emeral non conosce il C++ e ha dovuto usare il sistema Blueprint, comunque molto facile e chiaro da utilizzare. Per la grafica ha usato delle risorse gratuite trovate nel negozio di Unreal. Per realizzare la scena ed esportarla ha impiegato circa un'ora. Il giudizio complessivo sull'engine è estremamente positivo perché, a fronte di una curva d'apprendimento più ripida, consente di fare davvero tutto.

I giudizi sugli altri engine sono stati comunque positivi: Godot è open source, quindi gratuito e ben supportato dalla comunità, GameMaker è stato semplice e piacevole da usare, pur non essendo adatto per il 3D, lo stesso dicasi per RPG Maker, purtroppo il meno adatto per sviluppare il semplice concept del gioco a causa delle sue forzature per favorire gli sviluppatori di videogiochi stile JRPG.

Per provare i giochi di Emeral, non vi resta che andare sulla sua pagina itch.io