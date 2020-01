Resident Evil 5 senza il filtro giallo è un gioco nuovo

Resident Evil 5, una volta tolto il filtro giallo che inspiegabilmente Capcom ha applicato al motore grafico, sembra un gioco completamente nuovo. Più colorato, forse meno misterioso, ma decisamente più bello.





Su Reddit lo chiamano "piss filter", lasciamo alla vostra fantasia immaginare il perché, ed è un filtro che era molto in voga durante la scorsa generazione di console. Capolavori come Fallout 3, Gears of War o GTA 4 lo hanno usato in abbondanza. Anzi, spesso ne hanno abusato.



In Resident Evil 5 la situazione è quasi tragica. Con il filtro il gioco appare praticamente monocromatico, piatto e privo di dettagli. Senza il piss filter l'immagine guadagna vita e tridimensionalità. Le ombre sono più realistiche e si notano molti più dettagli sullo sfondo. Alcuni affermano che in questo modo Resident Evil 5 perda un po' di drammaticità, ma il miglioramento globale è tale che avremmo voluto la possibilità di disattivare questo filtro all'interno delle versioni di Resident Evil 5 che abbiamo appena recensito.