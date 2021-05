Revenge of the Mutant Camels: Minter ha rilasciato la versione aggiornata gratis

Com'era facilmente prevedibile, Jeff Minter ha rilasciato la versione aggiornata di Revenge of the Mutant Camels per Commodore 64 in forma completamente gratuita, in modo che tutti possano giocarci liberamente. Dato che stiamo parlando di un titolo risalente a quasi quarant'anni fa, ne saranno felici soprattutto i giocatori più vecchi.

Dell'aggiornamento della versione Commodore 64 di Revenge of the Mutant Camels avevamo parlato qualche giorno fa, stupendoci del fatto che Minter avesse deciso di rimettere mano al codice sorgente del gioco per sistemare il sistema di collisioni, di cui non aveva un buon ricordo.

Se vi interessa scaricare la nuova versione di Revenge of the Mutant Camels potete andare sulla pagina ufficiale del gioco. Naturalmente per giocarci avete bisogno di un emulatore di Commodore 64, di un TheC64 o del Commodore 64 originale.

Jeff Minter è uno dei nomi storici dello sviluppo di videogiochi mondiale, uno dei pochi dev che ha continuato a lavorare ai suoi progetti personali in barba all'affermarsi della grande industria. Tra i suoi ultimi titoli spiccano i psichedelici Moose Life e Polybius.