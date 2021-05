I 15 migliori giochi per Nintendo 64 che hanno segnato la storia

Il 23 giugno 1996 uscì nei negozi giapponesi il Nintendo 64, la home console della grande N a cui spettò l'arduo compito di traghettare il colosso nipponico nel nuovo millennio e sfidare faccia a faccia il clamoroso quanto inaspettato successo di Sony e della sua PlayStation. Fu proprio lo strapotere di Sony a scompigliare i piani della divisione ricerca e sviluppo di Nintendo che decise così di passare dal Super NES - console a 16-bit - direttamente a una a 64-bit, saltando la generazione dei 32-bit di PlayStation per incalzarla dal punto di vista tecnologico.

La seconda metà degli anni novanta aveva infatti segnato l'irreversibile passaggio dalle due dimensioni ai poligoni aprendo infinite possibilità in termini di game design e animazione, con un risultato su schermo strettamente dipendente dalla potenza del processore utilizzato. La strategia si rivelò proficua visto che il Nintendo 64 fu effettivamente l'unica console in grado di battagliare con la prima PlayStation, soprattutto in Giappone dove il fascino di Mario, Link e di tutti gli iconici personaggi della grande N ha giocato un ruolo molto forte. Come da tradizione infatti la maggior parte dei successi su Nintendo 64 venne sviluppata direttamente da Nintendo e dai suoi studi interni, ma quelli furono anche gli anni di Rare, che su Nintendo 64 riuscì ad esprimersi a livelli eccezionali, a cui si affiancarono un sempre maggior numero di software house terze parti pronte a sperimentare le tre dimensioni mettendo alla frusta l'hardware della console. Oggi, abbiamo deciso di stilare una lista dei 15 migliori giochi per Nintendo 64 che dovrebbero essere recuperati e vissuti da tutti gli appassionati di ogni età.

The Legend of Zelda Ocarina of Time The Legend of Zelda: Ocarina of Time Ocarina of Time è considerato ancora oggi uno dei capitoli di Zelda più riusciti di sempre, ma quando fu lanciato su N64 ridefinì letteralmente gli standard degli action adventure in terza persona. Ambientato nella mitica Hyrule, il giocatore si trova a controllare il prode Link intento a salvare la principessa Zelda dai malvagi piani di Ganondorf, una formula familiare ma completamente rivoluzionata dalle tre dimensioni. A partire dalla mira associata all'analogico per colpire i nemici fino all'introduzione di specifiche configurazioni di tasti in base al contesto, The Legend of Zelda Ocarina of Time segnò la storia dei videogiochi introducendo meccaniche di gameplay presenti ancora nei titoli odierni, ma furono il dungeon design sopraffino, i personaggi indimenticabili e l'avvincente storyline a farne uno dei migliori giochi per Nintendo 64.

Super Mario 64 Super Mario 64 Mario venne giustamente scelto come personaggio per accompagnare l'esordio della nuova console Nintendo nei negozi, ma le sue ripercussioni sul futuro del Nintendo 64 furono molteplici. Super Mario 64 non solo segnò l'ingresso dell'idraulico baffuto in un mondo tridimensionale, ma si fece fin da principio manifesto della potenza grafica del Nintendo 64. L'introduzione del 3D unita alla maestria degli sviluppatori Nintendo stravolse per sempre gli stilemi del platform ponendo le basi per tutti i titoli futuri. Nuovi power-up e personaggi, molteplici battaglie con Bowser in ambientazioni sempre nuove e gli inediti movimenti di Mario come il backflip, il salto triplo e il wall jump ne decretarono l'assoluto successo sia a livello di critiche che di pubblico che si concretizzò con quasi 12 milioni di copie vendute facendolo diventare il gioco più venduto della storia per Nintendo 64. Super Mario 64 non è solo uno dei migliori giochi per Nintendo 64, quindi, ma è il fondamento di quello che oggi è, per tutti noi, Super Mario.

GoldenEye 007 GoldenEye 007 Se i PCisti dell'epoca avevano già familiarità con gli sparattutto in prima persona, questo non si può dire dei possessori di console che avevano nel controller il maggior ostacolo alla precisione e alla versatilità di mouse e tastiera. Nel 1997 però, il pubblico poté giocare a uno dei migliori giochi per Nintendo 64 realizato da un team di terze parti: parliamo di GoldenEye 007. L'utilizzo di un icona come 007 ha sicuramente avuto un suo peso nel decretare il successo del titolo sviluppato da Rare - vendette più di 8 milioni di copie attestandosi come il titolo third party più venduto su Nintendo 64 - ma furono i livelli tridimensionali completamente esplorabili e i molteplici obiettivi da completare liberamente a trasmettere una sensazione di immersività mai provata prima in un videogioco. La campagna ricca di missioni era inoltre affiancata dal divertentissimo deathmatch multiplayer in split-screen dove fino a quattro giocatori potevano darsi battaglia in ognuno dei livelli di gioco.

The Legend of Zelda Majora’s Mask The Legend of Zelda Majora's Mask Nonostante si abbia già incluso Ocarina of Time in questa nostra lista dei migliori giochi per Nintendo 64, è impossibile non includere anche The Legend of Zelda: Majora's Mask. Se Ocarina aveva rivoluzionato il gameplay della serie e del genere, Majora's Mask riuscì ad ammaliarci con la sua storia cupa e i toni più adulti, portandoci in un viaggio di vendetta e redenzione questa volta ambientato nelle terre di Termina, un mondo nuovo ma non per questo meno affascinante e ricco di Hyrule. Majora's Mask venne sviluppato su una versione migliorata del motore di gioco di Ocarina of Time e per questo richiese l'uso dell'Expansion Pack, una periferica che aumentava la potenza del Nintendo 64 che permise di avere un orizzonte visivo maggiore, avere un'illuminazione più accurata e texture più definite. Il risultato fu un titolo eccellente per gameplay, vastità del mondo di gioco e impatto visivo.

Mario Kart 64 Mario Kart 64 Sembra che ci ripetiamo, ma anche con Mario Kart 64 Nintendo riuscì a portarne l'esperienza ludica del racing game al suo massimo livello ponendo di fatto le basi per tutti i titoli successivi della serie. L'arrivo su Nintendo 64 rappresenta l'inizio del Mario Kart che conosciamo oggi, con le vetture che si sfidano all'interno di un circuito tridimensionale disseminato di power up, la telecamera rialzata alle spalle del guidatore e piste altamente spettacolari. Fu infatti l'arrivo del 3D e la maggior potenza di calcolo della console a permettere ai designer di infarcire i percorsi con dislivelli più o meno marcati, ponti, muri e curve paraboliche. L'arrivo del multiplayer in locale a quattro giocatori divenne infine una delle attrattive di punta di Mario Kart 64 che, ancora oggi, rimane uno dei migliori giochi per Nintendo 64.

Perfect Dark Perfect Dark Successore spirituale di GoldenEye, Perfect Dark riuscì nel tentativo di prendere tutto ciò che di buono era stato fatto nel titolo di 007 e migliorarlo ulteriormente. Da James Bond si passa a Joanna Dark, un'agente speciale impegnata a sventare una cospirazione, ma il ritmo dell'azione rimane sempre incalzante. Rispetto a GoldenEye, in Perfect Dark vennero aumentate le armi a disposizione e le loro funzionalità, la storia si rivelò sempre altamente coinvolgente e appassionante, e vi furono alcune migliorie per il multiplayer. Su tutte vennero introdotti i bot per allenarsi nei deathmatch a cui assegnare dei comportamenti predefiniti per migliorarsi in specifiche situazioni. Tutti i passi in avanti lo hanno reso uno dei migliori giochi per Nintendo 64, indimenticabile ancora oggi.

Star Fox 64 Dopo l'esordio su SNES, dovemmo aspettare il Nintendo 64 prima di solcare nuovamente i cieli in compagnia di Fox McCloud. Star Fox 64 è uno sparattutto tridimensionale su binari che ci mette al comando di una navicella spaziale con il compito di sparare a tutto ciò che si muove su schermo. La trama ci porta ad affrontare il malvagio scienziato Andross e il suo esercito di scagnozzi in diverse ambientazioni spaziali, tutte opportunamente caratterizzate per scenari e nemici. Il punto forte di Star Fox 64 è però il suo sistema di controllo estremamente intuitivo ed efficace che grazie al controllo della navetta delegato all'analogico, permette di avere una buona padronanza del movimento già dopo pochi minuti di gioco. A quel punto di tratta di alternare bombe e raffiche di proiettili e destreggiarsi con i barrel roll non solo nella campagna principale ma anche in multiplayer. Anche se oggigiorno la saga non riesce a mantenere il passo con le altre grandi IP della casa di Kyoto, Star Fox 64 è uno dei migliori giochi per Nintendo 64 e i fan più giovani dovrebbero assolutamente recuperarlo.

Super Smash Bros. Super Smash Bros. Il Nintendo 64 segnò anche l'esordio di Super Smash Bros., un titolo unico nel suo genere che permise alla grande N di reinterpretare con il suo inconfondibile tocco il genere dei picchiaduro. Non solo si propose sul mercato con un gameplay immediato e divertente, ma fu il primo gioco a riunire sotto lo stesso tetto personaggi appartenenti a diversi franchise, permettendo ai giocatori di cimentarsi in scontri tanto improbabili quanto spettacolari. Mario contro Link, Samus contro Donkey Kong e Kirby contro Jigglypuff sono solo alcuni esempi di ciò che era possibile inventarsi con il picchiaduro Nintendo. Nonostante non richiedesse particolari tecnicismi o sforzi per memorizzare le combinazioni di tasti per le combo, Super Smash Bros. riuscì fin da subito a fare breccia nei cuori dei più appassionati gettando le basi per il futuro altamente competitivo della serie. Il successo di Ultimate è solo un'ulteriore prova dell'abilità e della lungimiranza di Nintendo e dimostra che il primo Super Smas Bros. è uno dei migliori giochi per Nintendo 64.

Star Wars: Shadows of the Empire Star Wars: Shadows of the Empire Con il senno di poi, Star Wars: Shadows of the Empire è uno dei titoli che maggiormente è rimasto nei cuori degli appassionati dell'epica fantascientifica figlia di George Lucas, ma appena lanciato nel 1996 furono in molti quelli che si lamentarono di non poter giocare nei panni di personaggi come Han Solo o Luke Skywalker. Tuttavia una volta che ci si ritrovava nel mezzo della battaglia di Hoth sotto il fuoco incrociato dell'Impero, lo sparatutto in terza persona sviluppato da LucasArts risultò molto godibile e appassionante. La trama era ben congegnata, il gameplay risultava fresco e divertente, e le battaglia trasmettevano la giusta epicità propria di Guerre Stellari. Ricordiamo particolarmente gli scontri con i boss, il punto più alto dell'intera produzione che ci hanno convinto a inserire Shadows of the Empire nella nostra lista dei migliori giochi per Nintendo 64.

Banjo-Kazooie Banjo-Kazooie Fare posto per tutti i migliori giochi per Nintendo 64 non è semplice, perché ve ne sono decine, ma sarebbe impossibile stilare una lista ed escludere Banjo-Kazooie, altro grandissimo gioco di Rare che per l'occasione si è dedicata ai platform dimostrando una volta di più l'incredibile talento dei suoi sviluppatori. Banjo riuscì a prendere tutto ciò che rese grande Mario, migliorandolo ulteriormente grazie ad ambientazioni molto vaste, personaggi accattivanti capaci di strappare più di qualche sorriso, ottimi puzzle ambientali e un level design incredibilmente vario. Il tutto unito allo stile grafico frizzante e colorato, ha reso Banjo-Kazooie uno dei platform più apprezzati di sempre.

Donkey Kong 64 Donkey Kong 64 Donkey Kong 64 non ha certamente toccato le vette di Super Mario 64, ma è innegabilmente uno dei migliori giochi per Nintendo 64 nel genere platform 3D. Primo (e ultimo) capitolo della saga completamente votato alle tre dimensioni, questo gioco ci porta sull'isola dello scimmione di casa Nintendo e ci chiede di salvare i membri della sua famiglia, rapita da K.Rool. Con più personaggi a disposizione (dotati di abilità uniche), Donkey Kong 64 ci propone piattaforme, enigmi e tanta esplorazione. I collezionabili sono una buona fetta dell'esperienza: fantastico per alcuni, estremamente frustrante per altri. A impreziosire il tutto, vi erano anche alcune modalità multigiocatore.

F-Zero X F-Zero X F-Zero X è un simulatore di guida del 1998 ed è il primo capitolo della serie sviluppato in 3D. Viaggia a 60 FPS e propone un'ambientazione futuristica dallo stile unico con 24 tracciati e 30 veicoli tra i quali scegliere. Il gioco richiede grande precisione, in quanto scontrarsi con guardrail e altre vetture fa diminuire l'energia a disposizione. Ci sono poi diverse modalità, come la Grand Prix, Time Trial, Death Race e una modalità multigiocatore per quattro avversari. F-Zero X dimostro che Nintendo era in grado di creare grandi seguito delle proprie saghe e, anche se la saga non ha più lo stesso peso, questo capitolo è ancora oggi uno dei migliori giochi per Nintendo 64.

DOOM 64 DOOM 64 DOOM era già un successo all'epoca del Nintendo 64, ma con DOOM 64 id Software e Midway hanno fatto le cose in grande. Il gioco propose una grafica rimodernata con nuovi sprite e texture, nuove musiche ed effetti ambientali rispetto alla serie classica. Il gioco propone 32 livelli originali con uno stile ancora più oscuro rispetto al primo gioco, una scelta interessante visto che parliamo di un gioco (all'epoca) esclusiva per una console Nintendo. DOOM 64 è un grande sparatutto in prima persona e, anche se oggi è stato rilasciato su praticamente ogni piattaforma, rimane uno dei migliori giochi per Nintendo 64.

Pokémon Snap Pokémon Snap Ad aprile 2021 è stato rilasciato New Pokémon Snap. Il primo capitolo è, come è facile intuire, Pokémon Snap, del 1999. A differenza della serie base, non è un gioco di ruolo ma un "semplice" simulatore che permette di fotografare le creature della prima generazione di Pokémon, cercando di accumulare punti nel minor tempo possibile. Con 64 tipi di Pokémon e tutta la potenza del 3D, Pokémon Snap è ancora oggi una meraviglia da giocare per tutti i fan della serie; per certo uno dei migliori giochi per Nintendo 64.