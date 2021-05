Psychonauts 2: la rappresentazione dei problemi mentali non è stata presa alla leggera

Psychonauts 2 è un gioco caratterizzato da un tono ironico molto marcato, nel classico stile di Double Fine, ma la sua rappresentazione dei problemi mentali e in generale delle questioni legate alla salute e agli squilibri psicologici non è stata presa alla leggera dagli sviluppatori, che hanno fatto affidamento alla consulenza di esperti.

Come riporta Game Informer, il quale ha dedicato un esteso speciale al nuovo gioco di Tim Schafer e compagni con trailer e immagini, Double Fine ha collaborato in particolare con il Dr. Rafael Boccamazzo, clinical director anche dell'organizzazione non profit Take This, per essere sicuri di non offrire interpretazioni sbagliate o denigratorie di tematiche importanti come problemi e malattie mentali.

Psychonauts 2 presenta tematiche profondo, sotto l'aspetto surreale e ironico

Si tratta di una cosa che può facilmente essere rappresentata in maniera sbagliata, soprattutto se si fa affidamento a immagini stereotipate: "La gente con pesanti problemi relativi alla salute mentale è più facile che sia vittima, piuttosto che carnefice", ha spiegato Boccamazzo, cosa che stride un po' con la visione classica della persona con squilibri mentali nei videogiochi.

"Ci sono ovviamente eccezioni alla regola ma, statisticamente parlando, questo è il caso. Dunque l'idea di qualcuno che ha problemi di salute mentale ed è anche violento emerge come una cosa comune in molti giochi horror ma anche in film, libri e altro, tuttavia non è necessariamente una rappresentazione realistica".

Per quanto riguarda Psychonauts 2, Boccamazzo ha riferito di aver collaborato con Double Fine per un tempo piuttosto lungo, tra due e tre mesi. Non è stato coinvolto nella scrittura dei contenuti, ma ha supervisionato il gioco e visto praticamente tutti gli elementi più potenzialmente problematici, concludendo che il team ha fatto un lavoro migliore di quanto solitamente si vede in giro nel panorama videoludico, per quanto riguarda la rappresentazione di questioni legate alla salute mentale, riferendo inoltre che si è trattato di un team sempre ben disposto a rivedere alcuni elementi e modificarli all'occorrenza, cosa che non capita spesso in questo ambiente.

In Psychonauts 2, Raz ha la possibilità di modificare i pensieri dei personaggi e la loro visione di alcune cose, questione che Double Fine ha voluto maneggiare con una certa cura. Ovviamente il tutto è filtrato attraverso una visione fantastica e surreale, entrando nei pensieri dei personaggi semplicemente attraversando delle porte, ma nonostante non ci sia accuratezza scientifica, i temi trattati sono comunque potenti e potenzialmente critici.

Tim Schafer e gli altri sviluppatori sono stati consapevoli di questo fin dall'inizio e hanno subito cercato la consulenza di esperti, trovandola non solo in Boccamazzo ma anche nella divisione di Microsoft di consulenza psicologica. Il dottore ha peraltro apprezzato particolarmente l'ironia e l'umorismo con cui vengono trattati alcuni elementi, come la personificazione come attacchi di panico e cattive idee, che sono nemici comuni in Psychonauts 2 e possono portare a un simpatico effetto catartico nel combattimento.

Nel frattempo, restiamo in attesa della data di uscita del gioco che dovrebbe comunque essere prevista per il 2021: di recente è stata aperta la pagina del Microsoft Store con precaricamento.