Road to Next-Gen è la nuova rubrica di Multiplayer.it su PS5 e Xbox Series X: prima puntata oggi alle 17!

Road to Next-Gen inizia ufficialmente oggi ed è la nuova rubrica di Multiplayer.it, in onda sul nostro canale Twitch, dedicata alla nuova generazione di console, dunque incentrata soprattutto su PS5, Xbox Series X e tutto quello che le circonda.

L'appuntamento con la prima puntata di Road to Next-Gen è dunque fissato per oggi, 22 settembre, alle ore 17:00 sul canale Twitch di Multiplayer.it, con Umberto Moioli e Vincenzo Lettera che discuteranno degli argomenti principali emersi negli ultimi sette giorni, con particolare riguardo a PS5 e Xbox Series X.

Si parte subito alla grande, considerando i recenti sconvolgimenti: Microsoft ha acquisito Bethesda, per esempio. Così, a sorpresa, è stata annunciata nelle ore scorse quella che è probabilmente l'acquisizione più mastodontica mai vista in quest'industria e ne parleremo approfonditamente con Umberto e Vincenzo.

Poi c'è stata proprio oggi l'apertura dei preorder di Xbox Series X e Series S, che a quanto pare stanno già andando verso il soldout, mentre solo giovedì scorso ci sono stati i primi preorder di PS5, successivi alla famosa presentazione con data di uscita e prezzo della console Sony.

Insomma, la prima puntata di Road to Next-Gen si presenta già estremamente ricca di argomenti di discussione e siamo solo all'inizio. Per avere tutte le informazioni sulla nuova generazione in arrivo, dunque, non mancate all'appuntamento di oggi alle ore 17:00 sul canale Twitch di Multiplayer.it insieme a Vincenzo e Umberto.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch