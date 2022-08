Rocksmith+: data d'uscita ufficiale annunciata, il gioco esiste ancora

Ubisoft ha annunciato a sorpresa la data d'uscita ufficiale di Rocksmith+, gioco che si pensava sparito nel nulla e che invece è vivo e vegeto. Ci potremo infatti giocare a partire dal 6 settembre 2022, ossia tra pochissimi giorni.

Cos'è Rocksmith+? Leggiamo cosa ne dice il sito ufficiale:

Impara e suona le tue canzoni preferite online con la chitarra acustica, la chitarra elettrica o con il basso. Il metodo consolidato di Rocksmith+ ti permette di ottenere feedback in tempo reale e ti offre i migliori strumenti di apprendimento, oltre a una vasta libreria composta da vari arrangiamenti di brani in continuo aggiornamento. Unisciti a milioni di persone che hanno già arricchito le proprie vite con la musica!

Insomma, si tratta di un gioco pensato per insegnare i principi della chitarra in maniera facile ed efficace.

Ubisoft ha anche lanciato un concorso che consente di vincere delle chitarre elettriche Gibson o Epiphone. Per partecipare dovete iniziare dalla pagina ufficiale e iscrivervi.

Leggiamo comunque i dettagli delle modalità di partecipazione e dei premi:

CONCORSO 1

I premi del concorso 1

Il concorso si svolge dal 30 agosto al 2 settembre, 2022, ore 18:00. Due vincitori saranno selezionati il 2 settembre e avvisati via e-mail entro una settimana.

Matt Heafy Les Paul Custom Origins 6-String, Ebony

Il nuovo modello signature progettato in collaborazione con Matt Heafy, straordinario talento dei Trivium.

Adam Jones Les Paul Standard, Antique Silverburst

Uno strumento iconico di Adam Jones, uno dei chitarristi più talentuosi e innovativi del rock, della band multiplatino e vincitrice di più Grammy Award, i Tool.

CONCORSO 2

I premi del concorso 2

Si svolge dal 2 settembre al 6 settembre, 2022 ore 18:00. Due vincitori saranno selezionati il 6 settembre e avvisati via e-mail entro una settimana.

Jerry Cantrell Les Paul Custom Prophecy, Bone white

Creata su misura per il chitarrista degli Alice in Chains, la nuova Jerry Cantrell Les Paul Custom Prophecy rappresenta il perfetto connubio tra caratteristiche moderne e tradizionali.

Rex Brown Signature Thunderbird Bass

Rex Brown è noto per le sue performance sul palcoscenico e per aver cambiato il volto del rock n roll attraverso band come i Pantera e i Down.

Rocksmith+ fu annunciato all'E3 2021, ma da allora era sparito dai radar.