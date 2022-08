Shovel Knight Dig: data di uscita su PC, Switch e Apple Arcade confermata con un trailer

Yacht Club Game ha svelato la data di uscita di Shovel Knight Dig: il gioco sarà disponibile per PC (tramite Steam), Nintendo Switch e Apple Arcade a partire dal 23 settembre 2022. Il team ha anche condiviso un nuovo trailer dedicato, che potete vedre poco sotto.

Nel video vediamo una piccola gag nel quale una persona afferma di essere annoiata: un cosplay di Shovel Knight arriva e propone un'avventura. Con la propria paletta da spiaggia, il "protagonista" va in giardino e scava una buca per trovare un tesoro, ovvero Shovel Knight Dig.

Il trailer mostra poi un po' di scene di gameplay di Shovel Knight Dig.

La descrizione di Shovel Knight Dig recita: "Quando il Drill Knight e la sua squadra di scavatori fanno saltare in aria il pacifico accampamento di Shovel Knight e gli rubano il bottino, quest'ultimo afferra la sua fidata Pala e inizia a scavare un tunnel per inseguirli! Incontra nuovi amici e nemici, visita terre sconosciute e attrezzati per evitare che l'intera terra crolli sotto i piedi! Salta, taglia e scava la tua strada in un baratro di mistero in continua evoluzione in Shovel Knight Dig, una nuovissima avventura di Shovel Knight!"

