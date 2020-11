Rune 2 arriva su Steam, sembra essere rinato con gli ultimi aggiornamenti

Dopo un anno di esclusiva sull'Epic Games Store, Rune 2 è arrivato su Steam con la cosiddetta Decapitation Edition e sembra essere rinato rispetto a ciò che si è visto al lancio.

Le vicissitudini vissute dal gioco hanno trovato spazio addirittura nella descrizione ufficiale, dove non si fa mistero dello stato in cui Human Head, lo sviluppatore originale, lo aveva abbandonato (basta leggere la nostra recensione di allora per rendersene conto):

Dimenticato e sabotato dagli sviluppatori originali, RUNE II era in un totale stato di abbandono. Rianimato dalle ceneri grazie a Studio 369, il gioco è riemerso per un lancio su Steam come una reimmaginata storia di tradimento, rinascita e vendetta. Tagliare quella vecchia testa umana ha liberato RUNE II, che ora è una gloriosa avventura vichinga.

In questo viaggio per prendere a calci nel sedere Loki e salvare Midgard, ti serviranno armi pesanti, amici rumorosi e un sacco di idromele. Richiama il potere delle divinità vichinghe come Odino, Hel, Thor per benedire il tuo tentativo di abbattere un dio. Esplora un mondo di Midgard ancora più vasto, con villaggi edificabili e sotterranei ricchi di bottino. Affronta orde selvagge di nemici dalle leggende norrene in solitaria o online, con gli amici. Sperimenta nuove funzionalità di gioco, come un albero delle abilità, meccaniche di combattimento migliorate e un sistema di missioni ripensato.

Che dire? Se vi interessa il gioco provate a dargli una chance ora che è stato sistemato. Anche noi stiamo valutando la possibilità di dargli una seconda possibilità.