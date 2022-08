Saints Row: preordine in forte sconto per PS4, PS5 e Xbox tramite eBay

Potete ora eseguire il preordine a prezzo scontato di Saints Row per PS4, PS5 e Xbox (One e Xbox Series X|S in una sola confezione) tramite eBay. Il prezzo per tutte le versioni è 49.80€, invece del classico 69.99€. Potete trovare le varie edizioni ai seguenti indirizzi:

Il venditore è gamesemovieshop, con il 99.8% di feedback positivo e categorizzato come servizio eBay Premium. Il pagamento è possibile tramite PayPal, G Pay, Visa, Mastercard e American Express. È possibile restituire il prodotto entro trenta giorni, pagando solo le spese di riconsegna.

Nel nostro provato vi abbiamo spiegato che "il gioco di Volition sembra in grado di mantenere gli eccessi e le esagerazioni che hanno reso spassosi gli ultimi capitoli, pur con una narrativa di base meno assurda. Varietà e divertimento in questo mix di follie non mancano nonostante i problemi, e la personalizzazione estrema unita agli elementi gestionali potrebbe rappresentare una sorpresa e innalzare la qualità dell'esperienza."

Saints Row

